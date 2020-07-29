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Женщины в энергетике: представляем Александру Хальясмаа (УрФУ)

Женщины в энергетике: представляем Александру Хальясмаа (УрФУ)

29 июля 2020, 12:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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 «Я в первую очередь ученый. Хотя и во вторую тоже, — улыбается Александра Хальясмаа, кандидат технических наук, докторант, руководитель научной группы в УрФУ и национальной рабочей группы РНК СИГРЭ, а также эксперт Российского научного фонда. — Ежедневно я сталкиваюсь с совершенно новыми задачами и вызовами в энергетической отрасли. Это невероятно бодрит и заставляет быть всегда на передовой новых технологий и знаний».

За свою более чем 10-летнюю историю становления как научного сотрудника Александра не только стала кандидатом технических наук, но и вошла в состав национального исследовательского комитета D2 РНК СИГРЭ в качестве руководителя рабочей группы (РГ6), выступала на научных конференция по всему миру и сегодня является автором и соавтором более 80 статей индексируемых изданиях Scopus и WOS, имеет публикации из первого квартиля Q1, руководит грантами при поддержке РФФИ и РНФ.

В 2019 году под ее непосредственным руководством была реализована масштабная научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа по разработке и внедрению системы диагностики состояния оборудования ОРУ 110 кВ объекта АО «Интер РАО – Электрогенерация» Ириклинская ГРЭС.

«Возможность решать прикладные задачи на предприятиях электроэнергетической отрасли поднимает планку требований к собственному развитию на достаточно высокий уровень. Индустрия развивается быстрыми темпами и нужно всегда быть в области новых знаний и веяний отрасли, следить за смежными областями знаний. Последние 10 лет я занимаюсь вопросами возможности применения искусственного интеллекта в энергетике, — говорит Александра. — Помимо этого, у меня много проектов и внутри УрФУ, связанных с образовательной деятельностью, проведением стажировок, летних и зимних школ для иностранных и российских студентов, а также участие в роли эксперта на различных инженерных, научных и коммерческих конкурсах. Все это сложные, но интересные задачи».

 

Источник: Инстаграм «Женщины в энергетике» РНК СИГРЭ

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