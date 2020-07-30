 
Цифровая революция

Два российских оператора сообщили о запуске услуги по подключению виртуальной SIM-карты

Два российских оператора сообщили о запуске услуги по подключению виртуальной SIM-карты

30 июля 2020, 14:45
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ТЕХНОЛОГИИ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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Операторы «Билайн» и «Мегафон» сообщили в среду, что начали предлагать абонентам услугу подключения виртуальных SIM-карт (e-SIM), которые позволяют подключаться к сотовым сетям без покупки физических SIM-карт.

Однако пока услуга не является дистанционной.

«Мы действительно начали работы по тестированию технологии e-SIM. Во флагманском магазине «Мегафона» в Москве (в ТЦ «Метрополис») начался сбор заявок на подключение к e-SIM для наших абонентов, а подключение в салонах крупнейших регионов по всей стране начнется уже с ближайшего понедельника. Чтобы стать участником пилотного проекта, абоненту необходимо будет обратиться в один из офисов продаж», – сказали ТАСС в компании «Мегафон».

Как следует из сообщения «Билайна», услуга «уже совсем скоро» начнет действовать в пилотном режиме в Москве и Петербурге, с сентября по всей России. Обладатели iPhone последних моделей и других поддерживающих технологию устройств смогут получить номер и тариф «Билайна» в офисах компании, а в будущем e-SIM станет можно оформить дистанционно через приложение «Мой «Билайн». В салонах связи для подключения будет достаточно просканировать камерой смартфона или планшета специальный QR-код. В будущем регистрировать e-SIM можно будет и на портале госуслуг, обещает «Вымпелком».

Как пишут «Ведомости», оператор Tele2 первым в России начал подключать e-SIM в тестовом режиме пользователям iPhone в прошлом году, в начале этого года виртуальные SIM-карты компании начали активировать в re:Store, а в июле этого года – в «Связном». C марта 2020 года e-SIM предлагает абонентам виртуальный оператор «Тинькофф мобайл», работающий на сети Tele2.

МТС тестирует и использует e-SIM-технологии в проектах Интернета вещей, сообщил представитель компании Алексей Меркутов.

В России развитие технологии e-SIM осложняется подвешенным правовым статусом виртуальных «симок».

Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе Минкомсвязи, министерство выступает за идентификацию абонентов через Единую биометрическую систему, которая позволяет определять пользователей по лицу и голосу (но для этого предварительно нужно сдать свои биометрические образцы в одном из банков). Вопрос использования этой системы для регистрации виртуальных SIM-карт пока находится на стадии проработки. На конец 2019 года в ЕБС были собраны данные на 110 тысяч человек.

В апреле в Думу внесён законопроект о возможности покупки SIM-карт с использованием биометрии.

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