"Россети Сибирь" готовы электрифицировать 13 изолированных арктических поселков Красноярского края. В них планируется установить автономные гибридные установки, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на гендиректора "Россети Сибирь" Павла Акилина.

В Красноярском крае существует проблема электрификации отдаленных северных населенных пунктов. Малочисленные поселки находятся на значительном расстоянии от друг друга. Жители таких поселков получают электроэнергию от дизель-генераторов лишь 10-16 часов в сутки. Расходы на доставку топлива удорожают стоимость электроэнергии, а строительство ЛЭП и централизованное электроснабжение экономически невыгодно и трудозатратно.

"У нас на сегодняшний день есть расчеты по 13 населенным пунктам. Это 2,2 тысячи человек. И мы сегодня об этом говорили с губернатором (Александром Уссом - прим. ТАСС): на строительство подстанций и сетей для централизованного электроснабжения потребовалось бы 18 млрд рублей. А затраты на установку автономных гибридных установок составят 800 млн рублей. При этом и содержание таких установок значительно дешевле", - цитирует пресс-служба Акилина.

Как пояснили ТАСС в компании, сумма в 800 млн рублей является предварительной стоимостью проекта, а строительство установок может занять три-четыре года. Акилин подчеркнул, что установки позволят получать электроэнергию круглогодично, экономия топлива составит 60%. В перспективе в компании рассматривают возможность электрификации всех 124 изолированных населенных пунктов.

В компании отметили, что в 2017 году такая установка была запущена в селе Менза на территории Забайкальского края. За три года эксплуатации установки экономия регионального бюджета составила 30 млн рублей. В этом году компания и власти региона заключили соглашения об установке автономных гибридных установок еще в 19 изолированных поселениях.

"Россети Сибирь" ("МРСК Сибири") осуществляют распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв км.