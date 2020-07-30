Независимый системный оператор американского штата Калифорния CAISO объявил о присоединении к энергосистеме крупнейшего в стране комплекса накопителей энергии – агрегированной системы, состоящей из отдельных (распределенных) накопителей энергии на базе аккумуляторных батарей (Battery Energy Storage System, BESS) суммарной мощностью 62,5 МВт, которая представляет собой первый этап проекта Gateway Energy Storage – создание агрегированной системы из распределенных накопителей энергии общей мощностью 250 МВт, реализуемого в Gateway, пригороде Сан-Диего.

В составе энергосистемы под управлением CAISO в настоящее время уже эксплуатируются накопители энергии суммарной мощностью чуть более 216 МВт и, если все запланированные проекты по строительству и вводу новых накопителей будут успешно завершены, то к концу 2020 г. их суммарная мощность вырастет до 923 МВт. По оценке системного оператора, именно накопители энергии в перспективе сыграют решающую роль в интеграции в энергосистему объектов ВИЭгенерации, прежде всего, потому что позволяют накапливать излишки вырабатываемой ими электроэнергии в середине дня и поставлять ее потребителям в конце дня, когда выработка ВИЭ-генерации значительно снижается. Прогноз CAISO предусматривает потребность в ≈15000 МВт мощности аккумуляторных накопителей с разными циклами зарядки/разрядки, чтобы к 2045 г. довести долю ВИЭ-генерации в энергобалансе штата до 100%.

Вместе с тем Gateway не является самой крупной агрегированной системой из распределенных накопителей энергии на основе литий-ионных батарей, которые планируется построить в США. Строительство подобных систем планируется во Флориде (более 400 МВт) и в Неваде (380 МВт), а в Калифорнии к концу 2020 г. должна быть создана система накопителей энергии Vistra Moss Landing мощностью 300 МВт.

Официальный сайт CAISO