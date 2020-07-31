Президент России Владимир Путин подписал два закона, которые касаются особенностей проведения госзакупок и закупок компаний с государственным участием, устанавливают обязательную минимальную долю закупки товаров, произведенных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документы, инициированные правительством РФ, опубликованы на официальном портале правовой информации.

Законы призваны ориентировать такие закупки преимущественно на отечественную продукцию, в том числе в рамках диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Документы также устанавливают порядок выполнения государственными и муниципальными заказчиками минимальной доли закупок и особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги.

Это также касается закупок юридическими лицами с госучастием. Как говорится в пояснительной записке к одному из законов, в настоящее время более 80% всех закупок госкомпаниями осуществляются у единственного поставщика. Кроме того, заказчики при осуществлении таких закупок, как правило, отдают предпочтение иностранной продукции при имеющихся конкурентоспособных российских аналогах. Возможность использования заказчиками редких и избыточных характеристик, присущих только иностранной продукции, не позволяет отечественным производителям подавать заявки с отечественной продукцией.

Законы также предусматривают полномочия правительства по определению требований к содержанию и форме отчета об объеме закупок товаров, произведенных в государствах - членах ЕАЭС, работ, услуг, для оказания которых поставляется товар, произведенный в ЕАЭС, а также порядок его подготовки и размещения в единой информационной системе.

Кабмин будет определять требования к уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, который оценивает выполнение государственным и муниципальным заказчиком минимальной доли закупок, к порядку использования единой информационной системы для оценки такой доли закупок.