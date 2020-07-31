В Якутске построят жилой дом за 424 млн рублей

Банк ДОМ.РФ профинансирует на 424 млн рублей строительство жилого дома в Якутске. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта СЗ «РИА».

По информации пресс-службы, 12-этажную новостройку возведут на ул. Жорницкого. Всего в ней запроектирована 121 квартира.

Как отметила вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина, банк является одним из лидеров по предоставлению проектного финансирования застройщикам в Якутии.

«Жилищное строительство может стать одним из драйверов экономического роста в республике, а средства проектного финансирования позволят нарастить темпы строительства и ввода жилья», – прокомментировала она.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Республике Саха (Якутия) по эскроу возводится 29% новостроек (81 тыс. кв. метров). Всего в регионе строится 282 тыс. «квадратов» жилья.