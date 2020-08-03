Владей информацией
3 августа 2020, 11:55
Рубрика: Компании
Метки: Legrand
Отрасль: Электротехника
Группа Legrand совместно с партнером OCS Distribution провела онлайн-конференцию «Комплексные решения для электрических и информационных сетей медицинских учреждений». В мероприятии приняли участие системные интеграторы из Южных регионов страны и Урала.
В рамках конференции эксперты Legrand уделили внимание таким темам, как:
Все представленные решения Legrand ориентированы на повышение энергоэффективности и безопасности организаций здравоохранения. Спикеры подробно разобрали каждую из тем, а в конце онлайн-встречи дали развернутые ответы на вопросы коллег. Ознакомиться с материалами вебинара можно по ссылке.
Благодаря высоким оценкам и активной обратной связи участников конференции, группа Legrand совместно с региональной командой OCS приняли решение продолжить серию тематических мероприятий, с целью дальнейшего знакомства партнеров с решениями Legrand и успешными российскими кейсами.
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