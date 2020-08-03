Группа Legrand совместно с партнером OCS Distribution провела онлайн-конференцию «Комплексные решения для электрических и информационных сетей медицинских учреждений». В мероприятии приняли участие системные интеграторы из Южных регионов страны и Урала.

В рамках конференции эксперты Legrand уделили внимание таким темам, как:

Цифровая инфраструктура современного медицинского учреждения: СКС, серверная и ЦОД; Особенности электроснабжения медицинского учреждения, «чистое питание» + распределение; Оборудование для ухода за пациентами и организация рабочих мест для медперсонала: установка специализированных ИБП, систем распределения питания, шинопроводов, систем световой индикации и пр.

Все представленные решения Legrand ориентированы на повышение энергоэффективности и безопасности организаций здравоохранения. Спикеры подробно разобрали каждую из тем, а в конце онлайн-встречи дали развернутые ответы на вопросы коллег. Ознакомиться с материалами вебинара можно по ссылке.

Благодаря высоким оценкам и активной обратной связи участников конференции, группа Legrand совместно с региональной командой OCS приняли решение продолжить серию тематических мероприятий, с целью дальнейшего знакомства партнеров с решениями Legrand и успешными российскими кейсами.