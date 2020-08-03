Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич принял участие в заседании Коллегии Счетной палаты России по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

В ходе мониторинга был рассмотрен ход реализации мероприятий Комплексного плана в 2019 году и в истекшем периоде 2020 года.

В части реализации мероприятий энергетической части Комплексного плана контроль и координация действий ответственных исполнителей и соисполнителей осуществляется на базе специализированных рабочих групп, образованных Минэнерго России по направлениям решаемых задач, в том числе по вопросам использования распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии в удаленных и изолированных энергорайонах, электрификации транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг» во взаимосвязи с развитием транспортной инфраструктуры, централизованных энергосистем, внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий.

«В Минэнерго созданы все необходимые инструменты мониторинга и контроля реализации Комплексного плана. По каждому из направлений Комплексного плана созданы специализированные рабочие группы. Энергокомпаниями ежемесячно представляется подробная информация о ходе реализации мероприятий для оперативного решения возникающих сложных вопросов. Кроме того, Минэнерго осуществляет контроль за финансированием, сроками и этапами реализации проектов, предусмотренных инвестиционными программами субъектов электроэнергетики», – прокомментировал Юрий Маневич.

Заместитель Министра сообщил, что в 2019-2020 годах был реализован ряд важных мероприятий в рамках Комплексного плана. В частности, в прошлом году были введены в эксплуатацию подстанции 500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ «Сухой Лог», что стало финальным этапом создания Пеледуйского энергокольца, охватывающего Иркутскую область, Забайкальский край, Республики Саха (Якутия) и Бурятия. Также были введены в эксплуатацию все энергоблоки Прегольской ТЭС в Калининградской области и Сахалинская ГРЭС-2. В 2020 году запущена первая в России плавучая атомная электростанция, ввод еще ряда объектов планируется до конца года.