Владей информацией вместе с RusCable Insider Digest

RusCable Insider Digest № 183 RusCable Insider Digest № 183 RusCable Insider Digest № 183

Кто владеет информацией, тот владеет миром - все знают эту цитату. Её автором, кстати, был Натан Ротшильд – основатель английской ветви Ротшильдов, который успешно торговал британским текстилем и через какое-то время основал собственный банк. Уж он-то знал толк в успешности построения бизнеса. Наша редакция предлагает пойти по тому же пути и завладеть информацией, которая опубликована в свежем выпуске журнала RusCable Insider Digest.

Что мы для вас подготовили? Большой материал про кабель СКИНЕР-КПС от Интех. Безопасность – базовая потребность человека. Противопожарная безопасность – один из тех критериев, который никогда не нужно упускать из виду при любом строительстве. Планирование системы предупреждения, сигнализации и обнаружение возгораний должны быть в приоритете. И немаловажную роль в системе предупреждения чрезвычайных ситуаций играет кабель. Какими свойствами он должен обладать, разбираемся на 6-8 страницах номера.

О кабельных разработках Apple мы тоже написали. В интернет-магазине Apple появилась новинка — кабель Thunderbolt 3 Pro длиной 2 метра. В США он стоит 129 долларов, а в России – 11 490 рублей. Вещь, как видите, не из дешёвых, но всё-таки нужная.

На тему энергетики в этот раз смотрим со стороны космоса. Соединенные Штаты обнародовали новые планы, которые могут запустить разрушающуюся ядерную промышленность страны в стратосферу. Буквально. Кому и зачем это стало нужно, читайте на 9 странице.

Уже стало нашей традицией описание прошедшего эфира RusCable Live. 31 июля генеральный директор завода «Костромакабель» Евгений Плесовских не только отвечал на вопросы ведущих, но и провел небольшую онлайн-экскурсию по предприятию. Производство изначально задумывалось как внутреннее и должно было стать площадкой для компании «ЭМИЛИНК», но как рассказал Евгений, производственные мощности переросли внутреннюю потребность и «Костромакабель» стала реализовывать продукцию на конкурентном рынке.

Кроме этого, как обычно на страницах журнала вы найдёте большую подборку новостей короткой строкой и рубрику “История предприятия” (на этот раз Людиновокабель).

Рубрика "Обязательно к прочтению"

Путин подписал пакет законов о "регуляторной гильотине"

Рубрика "Кабельный бизнес"

Вышла новая версия приложения DKC Mobile

Кабельный завод "АЛЮР" расширяет линейку силовых кабелей

Завод "АЛЮР" получил сертификат соответствия на огнестойкие кабельные линии типа "IEK AlurCabline-TR FR"

"ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" представил новый электронный каталог на силовые кабели

Представители ГК "Москабельмет" получили награды от НП "Ассоциация «Электрокабель»

ООО "Режевской кабельный завод" успешно освоило производство новых видов кабельно-проводниковой продукции

Лотки "S5 Combitech" нестандартных размеров

Обучение сотрудников Федеральным Центром компетенций

Apple выпустила кабель за 11,5 тысячи рублей. Что в нем особенного?

Украина начала расследование против импорта кабельной продукции

Компания Sumitomo Electric поставила 115-кВ трехфазный кабель для проекта модернизированной замены кабельной системы в Сан-Франциско

Он вам не КПС. Интех представил СКИНЕР-КПС

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РусГидро открыло свою первую в Хабаровском крае зарядную станцию для электромобилей

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Оптоволокно предложили делать из водорослей

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