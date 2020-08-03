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Владей информацией вместе с RusCable Insider Digest

Владей информацией вместе с RusCable Insider Digest

3 августа 2020, 09:25
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Время чтения ≈ 5 мин
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RusCable Insider Digest № 183

RusCable Insider Digest № 183

RusCable Insider Digest № 183

RusCable Insider Digest № 183

RusCable Insider Digest № 183

RusCable Insider Digest № 183

Кто владеет информацией, тот владеет миром - все знают эту цитату. Её автором, кстати, был Натан Ротшильд – основатель английской ветви Ротшильдов, который успешно торговал британским текстилем и через какое-то время основал собственный банк. Уж он-то знал толк в успешности построения бизнеса. Наша редакция предлагает пойти по тому же пути и завладеть информацией, которая опубликована в свежем выпуске журнала RusCable Insider Digest.

Что мы для вас подготовили? Большой материал про кабель СКИНЕР-КПС от Интех. Безопасность – базовая потребность человека. Противопожарная безопасность – один из тех критериев, который никогда не нужно упускать из виду при любом строительстве. Планирование системы предупреждения, сигнализации и обнаружение возгораний должны быть в приоритете. И немаловажную роль в системе предупреждения чрезвычайных ситуаций играет кабель. Какими свойствами он должен обладать, разбираемся на 6-8 страницах номера.

О кабельных разработках Apple мы тоже написали. В интернет-магазине Apple появилась новинка — кабель Thunderbolt 3 Pro длиной 2 метра. В США он стоит 129 долларов, а в России – 11 490 рублей. Вещь, как видите, не из дешёвых, но всё-таки нужная.

На тему энергетики в этот раз смотрим со стороны космоса. Соединенные Штаты обнародовали новые планы, которые могут запустить разрушающуюся ядерную промышленность страны в стратосферу. Буквально. Кому и зачем это стало нужно, читайте на 9 странице.

Уже стало нашей традицией описание прошедшего эфира RusCable Live. 31 июля генеральный директор завода «Костромакабель» Евгений Плесовских не только отвечал на вопросы ведущих, но и провел небольшую онлайн-экскурсию по предприятию. Производство изначально задумывалось как внутреннее и должно было стать площадкой для компании «ЭМИЛИНК», но как рассказал Евгений, производственные мощности переросли внутреннюю потребность и «Костромакабель» стала реализовывать продукцию на конкурентном рынке.

Кроме этого, как обычно на страницах журнала вы найдёте большую подборку новостей короткой строкой и рубрику “История предприятия” (на этот раз Людиновокабель).

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