Инновационный LAN кабель от компании LS Cable & System

Использование одного кабеля для передачи данных и электроэнергии; самая большая в мире дальность передачи.

для передачи данных и электроэнергии; самая большая в мире дальность передачи. Использование кабеля для цифровой инфраструктуры зданий, например, IP-камер и бытовой электроники с выходом в Интернет.

Сокращение затрат на монтажные работы на 50% при повышенном удобстве монтажа и прокладки.

Президент и генеральный директор южнокорейской компании LS Cable & System (LS C&S) объявил 21 июля о выпуске на рынок инновационного LAN кабеля под маркой SimpleWide™, который способен одновременно передавать данные и электроэнергию на расстояния до 200 метров. Эта дальность передачи вдвое превышает лимит представленных в настоящее время на рынке LAN кабелей, которые рассчитаны на передачу данных только на расстояния около 100 метров. Таким образом, кабель SimpleWide™ компании LS Cable & System является лучшим в мире LAN кабелем из всех имеющихся на рынке кабелей этого типа.

Кабель SimpleWide™ предназначен, главным образом, для подключения IP-камер, замкнутых систем телевидения (CCTVs) и бытовой электроники с выходом в Интернет (IoT devices). При использовании этого кабеля не требуются отдельные силовые кабели и электрические розетки, он может быть легко проложен в таких местах, как потолки и небольшие пространства, в которых трудно установить источники питания.

Благодаря использованию кабеля SimpleWide™ можно также вдвое сократить число устройств присоединения, таких как хабы, которые обычно требуются с интервалом 100 метров.

В компании LS Cable & System уверены, что, используя этот кабель, можно сократить расходы на подачу электропитания, соединительные устройства и строительные работы более чем на 50%. Кабель SimpleWide™ - инновационный продукт, который позволяет удвоить интервал между соединениями, считающийся разумным в отрасли LAN кабелей.

Компания ожидает быстрого роста рынка благодаря распространению «умных» заводов и зданий и строительству инфраструктуры Интернета вещей, поэтому планирует уделять особое внимание маркетингу. В частности, в компании полагают, что кабели типа SimpleWide™ будут всё шире использоваться для IP-камер и замкнутых систем телевидения, установленных в различных зданиях.

Как сообщило правительство Южной Кореи, страна будет трансформировать свою экономику в «эпоху пост-коронавируса» с помощью новых мер стимулирования экономики, которые получили название ‘Digital New Deal’ (Новый цифровой курс). Предлагаемый правительством пакет мер сосредоточен на ускорении цифровизации отраслей промышленности, создании цифровой инфраструктуры, развитие отраслей, которые находятся в онлайне или не требуют физического контакта.

Согласно правительственной программе ‘Digital New Deal’ строительство цифровой инфраструктуры будет более активным, и компания LS Cable & System предполагает упорно работать над созданием интеллектуальных продуктов следующего поколения.