Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство стендового комплекса по испытаниям технологий и оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа и иных производственных задач корпорации «Росатом». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Стендовый комплекс построят в 23 км от Санкт-Петербурга на территории Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры в поселке Металлострой. Институт, основанный в 1960 году, в настоящее время входит в структуру корпорации «Росатом» и является одним из ведущих проектно-конструкторских и научно-производственных центров России по созданию электрофизических установок и комплексов оборудования для решения научных и прикладных задач, в том числе в области энергетических технологий.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство стендового комплекса по испытаниям технологий и оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа и иных производственных задач корпорации «Росатом». В состав проектируемого объекта входят вертикальная емкость сжиженного природного газа, вертикальная емкость с жидким азотом, насосы перекачивания СПГ и азота, площадки для испытаний оборудования, а также операторная, энергоцентр, насосная станция пожаротушения и иные объекты и сооружения.

Для подъезда и разворота пожарной техники проложат кольцевой противопожарный проезд.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета и застройщика - АО «НИИ электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (АО «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова). Генеральный проектировщик – ООО «Криогенные газовые технологии» (ООО «Криогазтех»).

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС