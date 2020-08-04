Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Ассоциация развития кластеров и технопарков России во вторник, 4 августа, заключили соглашение о сотрудничестве в целях повышения конкурентоспособности и развития научно-технического, инновационного и промышленного потенциала Дальнего Востока.

Подписи под документом поставили первый замглавы Минвостокразвития Сергей Тырцев и директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. Соглашение предполагает сотрудничество в сфере создания и развития на территории Дальневосточного федерального округа кластеров, технопарков, промышленной инфраструктуры, в том числе на территориях с преференциальными режимами ведения предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности и привлечения инвестиций в целях развития кластеров, технопарков и проминфраструктуры.

«Целью сотрудничества в создании и развитии кластеров и технопарков станет повышение конкурентоспособности и развития научно-технического, инновационного и промышленного потенциала Дальневосточного федерального округа», - уточнил Сергей Тырцев.

Он добавил, что в перечень направлений сотрудничества входят также выявление и анализ кооперационных связей предприятий Дальнего Востока для формирования новых инвестиционных проектов, а также развитие и укрепление межрегиональных и международных связей дальневосточных регионов в сфере научно-технического развития, промышленной кооперации и экспорта.

В настоящее время Ассоциация кластеров и технопарков России принимает активное участие в работе, направленной на формирование новой архитектуры мер государственной поддержки технопарков. В частности, организацией предложено внесение ряда изменений в постановление Правительства РФ «О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков».

«Среди предложенных изменений - компенсация затрат на развитие портовой морской и речной инфраструктуры, что особенно значимо для развития промышленной инфраструктуры Дальнего Востока. Еще одна инициатива предусматривает возможность получения сервисными компаниями статуса резидента промышленного технопарка, что ранее не предусматривалось», - рассказал Андрей Шпиленко.

Ассоциация, как определено подписанным во вторник соглашением, будет оказывать информационную и методологическую поддержку министерству и предприятиям, мониторить работу кластеров и технопарков ДФО, предоставлять экспертные предложения по их развитию, ежегодно составлять их рейтинги. Также предполагается, что специалисты ассоциации будут способствовать продвижению информации об инвестпотенциале дальневосточных промышленных кластеров и технопарков в различных форматах через собственный сайт и на других интернет-ресурсах.