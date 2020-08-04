Дальневосточные резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток могут воспользоваться льготными кредитами для реализации своих инвестпроектов. Часть процентной ставки будет субсидирована банкам-партнерам из федерального бюджета в рамках программы, которую реализует Минвостокразвития России совместно с КРДВ.

Инструмент господдержки позволяет инвесторам ТОР и СПВ, им воспользовавшимся, уменьшить размер ежемесячных процентных платежей на величину ключевой ставки ЦБ РФ. Разницу между рыночной и льготной ставками кредитным организациям возместит государство согласно постановлению, утвержденному Правительством России.

«Получение льготных кредитов резидентами ТОР и СПВ позволит в максимально короткие сроки и при этом с минимальными издержками завершить реализацию инвестиционных проектов. Это в свою очередь повлечет за собой создание рабочих мест и рост налоговых поступлений в бюджеты», - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

На сегодняшний день в программе участвуют 10 банков, работающих на Дальнем востоке и знающих специфику местного бизнеса: ПАО Сбербанк, АО «МСП Банк», АО «Альфа-банк», АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», Банк «Итуруп», АО «СМП Банк», «Азиатско- Тихоокеанский Банк» (ПАО), АКБ «Алмазэргиенбанк» АО, ПАО «МТС-Банк».

Условиями получения кредита по сниженной процентной ставке являются наличие статуса резидента ТОР или СПВ и заключение нового кредитного договора, а целью финансирования должна являться реализация инвестиционного проекта стоимостью от 30 млн рублей до 1,5 млрд рублей. Также проект должен соответствовать параметрам оценки платежеспособности банка-участника программы и перечню приоритетных отраслей для субъектов Дальнего Востока – в первую очередь это отрасли, связанные с производством, а также все основные отрасли инвестиционной деятельности на ТОР и в СПВ (определяется решением Минвостокразвития России).

«Разработанный механизм субсидирования процентной ставки для резидентов ТОР и СПВ нацелен прежде всего на развитие малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке. Именно данная категория предпринимателей зачастую нуждается в доступном кредитовании и помощи в привлечении финансирования. И мы работаем над тем, чтобы оказывать такую поддержку», - сообщил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин.

На сегодняшний день по соглашениям с АО «КРДВ» инвестиционную деятельность на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток ведут 2 439 резидентов с проектами на сумму более 4 трлн рублей, их реализация позволит создать 171,7 тысячи рабочих мест. Из них 324 проекта уже запущено, фактически вложено более 900 млрд рублей частных инвестиций, создано 41 571 рабочее место.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока