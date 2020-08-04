Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») – генеральный проектировщик Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») – совместно с Институтом катализа Сибирского отделения РАН завершил работу над генпланом размещения объектов синхротрона, который планируют построить под Новосибирском к концу 2023 года.

Документ подписали генеральный директор АО «ЦПТИ» Михаил Тарасов, директор Института катализа Сибирского отделения РАН (заказчик-застройщик) Валерий Бухтияров, директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев и главный инженер ИЯФ СО РАН Игорь Чуркин.

Центр коллективного пользования «СКИФ» – установка класса «мегасайенс», источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Создается в рамках национального проекта «Наука» в наукограде Кольцово (Новосибирская область) как часть современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения.

ЦКП «СКИФ» будет включать ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру – экспериментальные станции и лабораторный корпус, где будут проводиться инновационные исследования в области физики, химии, геологии, биологии и медицины.

Генеральный проектировщик в лице АО «ЦПТИ» должен разработать проектную документацию на 28 зданий и сооружений комплекса общей площадью до 150 000 кв. м до конца 2020 года.

«На данном этапе на площадке строительства ЦКП «СКИФ» завершаются комплексные инженерные изыскания, проводятся камеральные работы, формируются отчеты по геологии, экологии, гидрометеорологии, геодезии. Разработан архитектурный облик ЦКП «СКИФ», в полном объеме развернуты проектные работы по всем объектам строительства. Разработаны схемы планировок – это основное здание ускорителя, включая экспериментальные станции, инжекционный корпус, административный корпус и корпус стендов и испытаний. Кроме того, прорабатываются решения по инженерному обеспечению и инфраструктуре площадки», – отметил генеральный директор АО «ЦПТИ» Михаил Тарасов.

В ходе геологических изысканий пробурено более 6000 погонных метров скважин глубиной до 50 м. По предварительным результатам проведенных исследований подтверждается необходимая несущая способность грунтов.

«Грунты на площадке удовлетворяют требованиям, и все технические параметры будут соблюдены», – отметил главный инженер проекта АО «ЦПТИ» Павел Белоусов.

Получение АО «ЦПТИ» заключений Государственной экологической экспертизы и Главной Государственной экспертизы на проектную документацию и инженерные изыскания состоится в 2021 году.

Для справки:

Центр коллективного пользования «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов) – установка класса «мегасайенс», источник синхротронного излучения (СИ) поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Создается в рамках национального проекта «Наука» в Кольцово (Новосибирская область) под руководством Минобрнауки РФ. Уникальность синхротрона «СКИФ» состоит в том, что он будет иметь минимальный эмиттанс (объем фазового пучка) среди всех существующих в мире источников СИ. Этопозволит проводить очень точные эксперименты на пользовательских станциях. Новые фундаментальные знания о строении вещества на микро- и наноуровнях позволят быстрее и эффективнее решать задачи физики, геологии, биологии, медицины, химии, катализа. Создание ЦКП «СКИФ» даст системный эффект для развития науки и промышленности России. Технологии, полученные с использованием СИ, могут быть применены в машиностроении, на добывающих и перерабатывающих предприятиях, в микроэлектронной и химической промышленности, энергетике и ВПК.

Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», г. Москва) – интегрированная компания, консолидирующая проектно-конструкторские подразделения предприятий Топливной компании «ТВЭЛ». Основные направления деятельности: комплексное проектирование объектов атомной отрасли, проведение комплексных инженерно-радиационных обследований, разработка концепций и проектов вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, конструирование, изготовление и поставка нестандартизированного технологического оборудования. www.cp-ti.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru