"Архызу" добавят мощности

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на прокладку кабельной линии мощностью 35 кВ между объектами всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Горный курорт «Архыз» расположен в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики, в 220 км от аэропорта Минеральные Воды. Закладка первой опоры первой канатной дороги будущего курорта состоялась в конце лета 2011 года, а в 2014-м в «Архызе» открылся первый туристический сезон. Сегодня горнолыжная инфраструктура курорта - это две кресельные и две гондольные канатные дорог, семь горнолыжных трасс разного уровня сложности. На территории курорта работают отели и рестораны.

Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, предусмотрен третий этап работ по прокладке кабельной линии мощностью 35 кВ от гостиницы «Романтик» к распределительной трансформаторной подстанции (РТП-3) «Дукка». На третьем этапе здесь проложат кабель от РТП-2 «Лунная Поляна», расположенной в одноименном поселке, к РТП-3 «Дукка». Трасса кабельной линии протяженностью 3120 метров пройдет вдоль реки Архыз и автомобильной дороги Архыз-Дукка. Кроме того, будет построена распределительная трансформаторная подстанция «Дукка» - одноэтажное здание, в котором оборудуют две камеры силовых трансформаторов, помещение распределительных устройств (установок, служащих для приема и распределения электрической энергии одного класса напряжения), технические помещения, а также комнаты для персонала.

Финансирование работ планируется осуществлять полностью за счет средств застройщика - АО «Курорты Северного Кавказа». Генеральная проектная организация – ООО «Бештаупроект».

Фото: АО «Курорты Северного Кавказа»