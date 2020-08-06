По сообщению системного оператора Эстонии Elering, во II кв. 2020 г. доля энергии, произведенная на базе ВИЭ, составила 53% общей выработки энергии в стране и обеспечила 24% национального потребления. В результате быстрого роста производства энергии на базе ВИЭ и снижения потребления из-за эпидемии коронавируса, государственные субсидии, выплачиваемые производителям чистой энергии, превысили размер выплат потребителей.

В II кв. 2020 г. общая выработка электростанций, работающих на ВИЭ, составила 480 ГВт*ч, т.е. на 17% больше, чем за аналогичный период 2019 г. К 2030 г. выработка энергии на базе ВИЭ должна покрывать не менее 30% потребления энергии в Эстонии. В период с апреля по июнь 2020 г. производителями чистой энергии получены субсидии в размере €24 млн, что на 23% больше, чем в тот же период прошлого года, при этом субсидии в ветроэнергетику составили €7,2 млн, обеспечив 82% ветровой генерации. Выработка ВЭС на 32% превысила тот же показатель прошлого года и составила 163 ГВт*ч, или треть общей выработки чистой энергии. В I полугодии 2020 г. субсидии в ветровую генерацию уже достигли 63% от годового лимита в 600 ГВт*ч.

Производство энергии с использованием биомассы, биогаза и отходов, достигло 261 ГВт*ч, или 54% общей выработки на основе ВИЭ; субсидии в эту отрасль составили около €14 млн. Данные показатели соответствуют цифрам того же периода 2019 г. На субсидии ГЭС, выработка которых составила в II кв. 2020 г. 7 ГВт*ч, было выделено € 224 тыс. В II кв. 2020 г. производство солнечной энергии составило 50 ГВт*ч, что втрое превысило аналогичный показатель прошлого года благодаря строительству новых объектов солнечной генерации. В настоящее время государственные субсидии выделены более 3 тыс. производителей солнечной энергии.

Государственные субсидии в ВИЭ-генерацию производятся за счет оплаты потребителями энергии ВИЭ, достигшей в I полугодии 2020 г. значения € 45,7 млн. Однако в связи с ростом ВИЭ-генерации размер субсидий достиг € 53 млн, что означает дефицит свыше €7 млн, который к концу текущего года может увеличиться до €13 млн. Частичная компенсация возникшего дефицита станет возможна благодаря недавнему решению правительства Эстонии предоставить дополнительно € 4 млн на выплату субсидий. Закон о рынке электроэнергии (Electricity Market Act) возлагает ответственность за осуществление контроля над выплатой субсидий в адрес ВИЭ-генерации на Elering.

Официальный сайт Elering