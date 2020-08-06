Губернатор Александр Бурков и генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин обсудили ход исполнения инвестиционной программы компании на территории Омской области и повышения надёжности энергоснабжения региона.

Обстоятельный разговор состоялся сегодня в ходе совместного совещания в Омске. Стороны обсудили реализацию мероприятий программы на 2020 год и инвестиционные планы «Россети Сибирь» на следующий период. Компанией заявлены на освоение капитальных вложений в 2021 году расходы в объёме порядка 1,4 млрд рублей, что в полтора раза выше уровня текущего года. Значительная часть этой суммы предназначена на замену приборов учета интеллектуальными счётчиками, обеспечивающим значительный экономический эффект. Увеличение объёма средств инвестпрограммы не должно привести к значительному приросту тарифа на услуги по передаче электрической энергии - прогнозом Минэкономразвития России предельный максимальный уровень с 1 июля 2021 года определён в размере 3 %.

Особое внимание уделено вопросам качества содержания и уровня технической эксплуатации оборудования на линиях электропередачи. Губернатор Александр Бурков неоднократно выражал свою озабоченность технологическими нарушениями в электрических сетях региона.

«Действительно, разговор сегодня был серьёзный и продолжительный. Ключевой вопрос, который мы обсуждали - надёжность энергоснабжения на территории Омской области, - прокомментировал итоги встречи Губернатор Александр Бурков. - Нужно учитывать, что на территории региона работают три десятка энергоснабжающих структур, организаций, и рассматривать нужно в комплексе работу всех организаций. Сделали выводы, наметили планы, чтобы повторения этого не было».

По поручению главы региона проведено расследование причин технологических нарушений в электрических сетях за полтора года. Из предоставленных руководителю Омской области данных по итогам проверок следует, что конкретно на линиях электропередач, принадлежащих компании Россети, большинство нарушений электроснабжения связано с воздействием неблагоприятных погодных условий: сильного ветра, гроз, налипания мокрого снега.

«Понятно, что основной причиной были погодные условия, природные катаклизмы, но мы: и власть, и энергетики — должны быть готовы к отражению таких чрезвычайных ситуаций. Сегодня детально рассматривались эти вопросы, чтобы повысить надежность электроснабжения. Безусловно, сегодня беспокоит вопрос дальнейшего развития энергосистемы в регионе. Мы рассчитываем на продолжение инвестиционных вложений, последние два года у нас идёт рост инвестиций в основной капитал. Мы сможем обеспечить экономический рост только при условии развития энергосистемы. Пока запасы свободных мощностей есть. Но мы должны думать на перспективу, на десятилетие вперёд», - подчеркнул Александр Бурков.

«Это на самом деле обычная и хорошая практика – в конструктивном диалоге сверять наши планы и программы регионального стратегического развития. Безусловно, нам очевидно, где и в каких районах электрических сетей требуется больше внимания – заменить изношенное оборудование, модернизировать или реконструировать подстанции, увеличив мощность для потребителей. Но при этом мы должны и понимать, в каких муниципалитетах планируется ввод новых предприятий или жилая застройка, что может потребовать увеличения мощностей и повышения надежности энергоснабжения. И в этом отношении мы ориентируемся на видение губернатора», – пояснил генеральный директор «Россети Сибирь».

При этом энергетики не скрывают, что износ оборудования тоже высокий, есть отработавшее сверхнормативный срок эксплуатации. Поэтому ремонту или обслуживанию уделяется самое пристальное внимание. Для обеспечения устойчивости энергетического комплекса «Россети Сибирь» подготовлен ряд мероприятий: скорректированы планы-графики работы, внесены изменения в инвестиционную программу на 2020 и последующие годы. Энергетики ставят в приоритет надёжность работы оборудования и в целом энергосистемы.

«Не секрет, что есть трансформаторы 1950-х годов, но они работают. Мы ежегодно проводим их ревизию, если требуется - проводим ремонт. При этом в период пандемии наш производственный персонал на самоизоляцию не уходил и продолжал готовить сети к зиме. И сейчас мы идем с опережением графика», – подчеркнул Павел Акилин.

Так же подтвердил готовность «Омскэнерго» обеспечить оперативное присоединение к электрическим сетям всех новых объектов, возводимых на территории Омской области в рамках нацпроектов, государственных программ и проектов развития. Для этого компания располагает значительным количеством свободных мощностей.