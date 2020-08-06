KAZ Minerals оплатит энергию для Баимского по 6,34 руб/кВт

Тариф на электроэнергию для Баимского ГОКа (KAZ Minerals) может составить 6,34 рубля за кВт/час, пишет "КоммерсантЪ".

НОВАТЭК предлагает к 2024 году установить в порту мыса Наглейнгын Чаунской губы плавучую СПГ-электростанцию. Проект предполагает строительство самой станции (38 млрд рублей), береговых сооружений и дноуглубления (18,3 млрд рублей) и сооружения ЛЭП Наглейнгын — Песчанка протяженностью 428 км (26,24 млрд). Эта схема предусматривает заключение двустороннего договора с KAZ Minerals.

По данным издания, правительство фактически согласовало схему энергоснабжения ГОКа стоимостью 82,6 млрд рублей с использованием плавучей СПГ-электростанции НОВАТЭКа на 356 МВт. В альтернативном проекте речь идет о строительстве ЛЭП из Магаданской энергосистемы. Его стоимость — 108,3 млрд рублей, при этом тариф составит 11,8 рубля за кВт/ч.

Финальные расчеты схем энергоснабжения Баимского ГОКа будут обсуждаться на совещании с премьером Михаилом Мишустиным в Петропавловске-Камчатском в середине августа.

Кроме энергетической инфраструктуры, проект ГОКа также требует строительства технологической дороги Песчанка-Билибино-Наглейнгын протяженностью 428 км, ее ориентировочная стоимость — 70,9 млрд рублей. Источник финансирования не определен, рассматривается вариант выделения трансферта правительству Чукотки из федерального бюджета.

Группа KAZ Minerals, крупный производитель меди в Казахстане, в августе 2018 года договорилась о покупке Баимского месторождения за 900 млн долларов у Millhouse Романа Абрамовича. В этом январе был закрыт первый этап сделки.

Баимская медно-порфировая площадь (с входящим в нее участком Песчанка) — одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди с потенциалом создания масштабного низкозатратного производства на базе открытого рудника. Совокупный ресурсный потенциал оценивается примерно в 25 млн тонн меди и около 2 тысяч тонн золота. Среднегодовой объем производства в первые десять лет операционной деятельности ожидается на уровне 250 тысяч тонн меди и 400 тысяч унций золота. Инвестиции в разработку рудника предполагаются на уровне 5,5 млрд долларов.

Фото: © Sputnik/ Руслан Кривобок