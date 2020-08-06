Компания «ЭТБ каталитические технологии» (ЭТБ КаТ), резидент Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», заняла второе место в рейтинге Elastomers for Sustainability Top 10.

Это первое в своем роде исследование компаний, предлагающих технологии для экологичного и устойчивого производства в области химии и каучуков. Рейтинг составляют эксперты European Rubber Journal, ведущего мирового издания, специализирующегося на шинной и резиновой промышленности.

Составители рейтинга обратили внимание на очень качественную и проработанную научную составляющую технологи, предлагаемой российской компанией. Речь идет о получении биобутадиена из биоэтанола одностадийным способом с помощью запатентованного полифункционального катализатора.

Владимир Трембовольский, генеральный директор компании «ЭТБ каталитические технологии»: «Для “ЭТБ КаТ” почетно получить высокие оценки экспертов и попасть в топ-10 наряду с такими компаниями как Trinseo, Continental, Mitsubishi Chemicals и др. Мы относимся с большим вниманием к проблемам экологии, поэтому цель нашего бизнеса – предоставить клиентам экологически эффективное решение, позволяющее сохранять окружающую среду».

Бутадиен – важный элемент для производства большого спектра материалов: каучука, из которого производятся автомобильные шины, корпусы компьютерного оборудования, поверхности медицинского инструментария, игрушки для детей, а также латексов, нейлонов и других изделий из резины и полимерных материалов. В современной промышленности производство этого ценного мономера возможно только из определённых фракций нефти, при этом в атмосферу выделяется большое количество CO2 и требуются высокие затраты энергии.

Технология «ЭТБ КаТ» позволяет производить биобутадиен из этанола, который, в свою очередь, может быть выделен из биомассы, при низкой температуре и атмосферном давлении, что существенно снижает энергетические затраты, а также позволяет сократить выбросы углекислого газа до 3,5 раз по сравнению с крекингом нефти.

Олег Перцовский, операционный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «Компания “ЭТБ КаТ” планомерно движется к первому промышленному внедрению на российском и зарубежных рынках, включая страны ЕС и США, технологии получения бутадиена из биоэтанола, разрабатываемой, в том числе с привлечением грантового финансирования Фонда “Сколково”. Высокие оценки, которые компания получила от экспертов в конкурсах New Energy Challenge и E4S подтверждают актуальность и востребованность этого решения. Технология “ЭТБ КаТ” позволяет производить биобутадиен, легко интегрируемый в существующие производственные цепочки, и при этом в разы сокращать выбросы CO2, что является общемировым трендом технологического развития. Внедрение этого решения за рубежом может стать вкладом компании в рост российского высокотехнологичного экспорта».

На сегодняшний день технология «ЭТБ КаТ» успешно прошла пилотные испытания на своей установке в Тамбове, где была подтверждена масштабируемость процесса. Следующий шаг развития проекта – строительство опытного производства, интегрированного в производственную цепочку начиная от биомассы и заканчивая продуктом для потребителя.

«ЭТБ КаТ» обладает патентами в более чем 20 странах, в том числе в России, США, Канаде, Мексике и ЮАР.

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«ЭТБ каталитические технологии» - инновационная компания, разработавшая уникальную технологию получения бутадиена из этанола одностадийным способом с помощью полифункционального катализатора. Высокая селективность и конверсия процесса значительно повышает выход продукта на тонну сырья, а низкая температура снижает энергозатраты. Такой метод позволяет получать мономеры, необходимые для промышленного производства полимерных материалов, незаменимых во многих сферах – от производства детских игрушек до медицинской и автомобильной промышленности. Таким образом, технология ЭТБ полезна всем компаниям, производящим полимерные материалы, латексы, резины, пластики, нейлоны. ЭТБ обладает патентами в более чем 20 странах по всему миру, в том числе в России, Украине, Казахстане, США, Канаде, Мексике и ЮАР. Дополнительная информация об ЭТБ представлена по адресу www.etbcat.com.