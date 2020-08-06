4 августа в Чебоксарах под руководством заместителя министра энергетики Российской Федерации Евгения Грабчака прошло заседание Федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов Российской Федерации и субъектов электроэнергетики, посвященное подготовке к прохождению отопительного сезона 2020–2021 годов в Приволжском Федеральном округе (ПФО).

В заседании участвовали руководители региональных штабов ПФО, руководство электроэнергетических компаний и представители региональных органов власти. В мероприятии принял участие заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко, он выступил с докладом о прогнозируемой режимно-балансовой ситуации в Объединенной энергосистеме Средней Волги (ОЭС Средней Волги) и ходе подготовки энергосистем ПФО к прохождению отопительного сезона 2020–2021 годов. По видеоконференцсвязи в заседании Федерального штаба также участвовали генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги Олег Громов, генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала Владимир Павлов.

В своем докладе Сергей Павлушко проанализировал динамику потребления электроэнергии и мощности в ОЭС Средней Волги и пяти энергосистемах ПФО, входящих в ОЭС Урала – Республики Башкортостан, Кировской и Оренбургской областей, Пермского края, Удмуртской Республики. По оперативным данным АО «СО ЕЭС» по состоянию на 01.08.2020 нарастающим итогом с начала 2020 года потребление электрической энергии ОЭС Средней Волги на 5,6 % меньше показателя за такой же период прошлого года. При этом в первом квартале 2020 года снижение потребления составило 1,8 %, а за период апрель – июль – 7,3 % относительно аналогичных периодов 2019 года. Отрицательная динамика за период апрель-июль связана с уменьшением потребления крупными промышленными потребителями, в частности, предприятиями химической промышленности и нефтепереработки – на 10,2 %, нефтедобычи и нефтеперекачки – на 19,6 %, ОАО «РЖД» – на 16,7 %, металлургии – на 9,0 %, машиностроения – на 6,2 %. Тем не менее, по прогнозу Системного оператора, в ОЭС Средней Волги в осенне-зимний период 2020/2021 года ожидается увеличение максимального уровня потребления мощности в осенне-зимний период на 1,2 % – до 16 291 МВт.

Сергей Павлушко сообщил, что в ПФО с начала 2020 года в рамках ДПМ ВИЭ введены в работу Новосергиевская и Светлинская солнечные электростанции (СЭС) установленной мощностью 15 МВт и 30 МВт соответственно. Во втором полугодии также в рамках ДПМ ВИЭ планируется ввод в работу ветровых электростанций Новая Майна, Карсун, Ишеевка, Аэропорт, Новосергиевская по 15 МВт каждая, 25 МВт мощностей первой очереди Дергачевской СЭС, 25 МВт мощностей первой очереди Калмыкской СЭС, а также СЭС Сигма Дракона установленной мощностью 15 МВт. Строительство и ввод новых электростанций включены в проект Схемы и программы развития ЕЭС России на 2020-2026 годы.

Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» отдельно остановился на вопросах выполнения решений Федерального штаба по созданию новых и модернизации существующих схем плавки гололеда (СПГ) на проводах и грозотросах линий электропередачи 110, 220 и 500 кВ на территории ПФО. В частности, он проанализировал ход работ по организации СПГ на проводах ВЛ 110 кВ, отходящих от Жигулевской ГЭС и модернизации СПГ на грозотросах ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Куйбышевская № 1, ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Красноармейская № 2, ВЛ 500 кВ Красноармейская – Куйбышевская № 2, а также подчеркнул необходимость обеспечения СПГ линий электропередачи 220 кВ Яйвинская ГРЭС – Калино № 1, № 2 и проведения модернизации этих энергообъектов с установкой дополнительных опор на гололедоопасных участках.

В докладе Сергей Павлушко отметил, что в рамках реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года Системный оператор совместно с субъектами электроэнергетики внедряет дистанционное управление оборудованием и устройствами РЗА энергообъектов в ОЭС Средней Волги. Новые цифровые технологии позволяют сократить время производства оперативных переключений, исключить риски ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличить скорость реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети, что является важным фактором поддержания стабильной работы энергосистемы.

В 2018–2019 годах реализовано дистанционное управление оборудованием подстанции (ПС) 500 кВ Щёлоков, ПС 220 кВ Центральная, ПС 220 кВ Зеленодольская, принадлежащих ОАО «Сетевая компания», ПС 500 кВ Преображенская ПАО «Россети», а также дистанционное управление режимами работы Бирибаевской СЭС и Исянгуловская СЭС ООО «Авелар Солар Технолоджи». При этом на ПС 220 кВ Зеленодольская впервые в России реализовано дистанционное управление не только оборудованием подстанции, но и устройствами релейной защиты и автоматики. В этот же период ПАО «РусГидро» совместно с АО «СО ЕЭС» реализовано автоматическое доведение и реализация плановых диспетчерских графиков и диспетчерских команд на трех ГЭС. В 2020–2021 годах планируется реализация дистанционного управления из диспетчерских центров оборудованием распределительных устройств 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ Воткинской ГЭС, двух подстанций 500 кВ и семи подстанций 220 кВ ПАО «Россети», а также дистанционного управления режимами работы Домбаровской, Чкаловской, Елшанской и Григорьевской СЭС ООО «Авелар Солар Технолоджи». Сергей Павлушко подчеркнул, что для обеспечения дальнейшего внедрения цифровых технологий в электроэнергетике необходима разработка проекта изменений в законодательство РФ, а также разработка и принятие серии национальных стандартов, направленных на установление основополагающих обязательных требований по организации и осуществлению дистанционного управления из диспетчерских центров.

В рамках программы цифровизации оперативно-диспетчерского управления в ОЭС Средней Волги и ОЭС Урала идет работа по внедрению системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ). Она позволяет выполнять автоматические расчеты значений допустимых перетоков активной мощности в заданных контролируемых сечениях для текущей схемно-режимной ситуации и тем самым обеспечивает возможность наиболее полного использования имеющейся пропускной способности электрической сети без снижения уровня надежности энергосистемы, а также оптимальное управление режимами ее работы. В 2019 году технология СМЗУ была внедрена в Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала на трех контролируемых сечениях («Малахит», «Калино», «Урал-Тюмень») и в Филиале АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ на одном контролируемом сечении («Северный энергорайон»). В 2020–2022 годах планируется ввод СМЗУ еще на 16 контролируемых сечениях, расположенных на территории ПФО.

В завершение заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» сообщил, что по состоянию на 3 августа диспетчерскими центрами Системного оператора на территории Приволжского федерального округа выполняются все основные показатели готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года.