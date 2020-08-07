Ведущие эксперты в области электротранспорта на площадке Технопарка «Сколково» обсудили технологии, повышающие доступность электромобилей, развитие городской инфраструктуры и необходимые меры государственной поддержки.

В дискуссии приняли участие заместитель руководителя департамента ЖКХ Фонда "Сколково" Кирилл Жанайдаров, гендиректор Энел Алексей Леонов, директор по продажам и маркетингу Phoenix Сергей Сыромятников, директор по взаимодействию с госорганами «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» Татьяна Горовая. От компании «Россети Сибирь» в онлайн конференции участвовал начальник департамента взаимодействия с клиентами Дмитрий Плющик.

Глобальный переход на электротранспорт – один из основных трендов мирового развития в целом, широко поддерживаемый не только бизнесом, но и правительствами практически всех стран. В России трансформация транспорта происходит не так интенсивно в силу объективных причин. По мнению экспертов, сдерживающими факторами являются уровень развития технологий и инноваций в целом в стране, уровень развития инфраструктуры и уровень приятия самих потребителей. В то же время, согласно опросу ВЦИОМ среди российских автомобилистов, 33% водителей уже сейчас готовы пересесть на электромобили. А по концепции развития Инновационного центра «Сколково», в ближайшем будущем вся территория центра России должна стать свободной от транспорта с двигателями внутреннего сгорания и полностью перейти на электротранспорт.

Участники также обсудили необходимые меры поддержки со стороны государства, которые бы стимулировали производителей электротранспорта, операторов электрозарядной инфраструктуры и самих автовладельцев. Отмена въездных пошлин, налоговый вычет НДС, отмена транспортного налога, бесплатные парковки, движение по выделенным полосам – все эти меры давно известны и опросы подтверждают их положительное влияние на спрос электромобилей.

Начальник департамента взаимодействия с клиентами Россети Сибирь Дмитрий Плющик поделился с экспертами опытом в развитии зарядной инфраструктуры в ГК «Россети»:

– Мы для себя решили еще в 2019 году, что однозначно будем заниматься этим направлением. Без комплексных мер поддержки со стороны государства и понимания спроса сложно, но сомнения в том, что за этим будущее, у нас нет. В соответствии с концепцией к 2025 году в регионах присутствия Россетей по всей территории РФ будет установлено порядка тысячи зарядных станций. Сейчас энергетики разрабатывают детальные программы по каждому региону, взаимодействуют с правительствами и сообществами электромобилистов. Отмечу, что в пяти регионах присутствия Россети Сибирь уже созданы рабочие группы при правительствах с участием представителей компании. Цель их работы – продвижение мер поддержки для владельцев электромобилей и операторов инфраструктуры. И результат такого взаимодействия есть: в Кузбассе, например, уже отменен транспортный налог на электромобили.

Сама программа Россети Сибирь будет реализовываться по четырем проектным направлениям: развитие инфраструктуры внутри города, между городами, а также для электробусов и для электросудов. Все эти направления, по мнению Дмитрия Плющика, требуют инновационных решений. В связи с этим он отметил, что энергетики с удовольствием рассмотрят и технологичные предложения резидентов «Сколково» по продвижению и реализации проектов компании.