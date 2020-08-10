Онлайн-конференция, посвященная оконцеванию проводников

Онлайн-экскурсия на "Костромакабель" в прямом эфире
10 августа 2020, 14:45
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC, ОНЛАЙН
Отрасль: Электротехника
12 августа 2020 года в 10:00 по московскому времени состоится онлайн-конференция, посвященная наконечникам ТМЛ для оконцевания проводников, инструментам и особенностям монтажа.
Участие в мероприятии бесплатное. Чтобы присоединиться, пройдите регистрацию по ссылке: https://events.webinar.ru/15323489/5677223
Наконечники, изготовленные из медной трубы с луженым покрытием – это один из наиболее распространенных аксессуаров для оконцевания проводов и кабелей. Они обеспечивают надежное электрическое соединение, а луженое покрытие предохраняет материал от коррозии.
Для надежного оконцевания не только качественные наконечники, но и удобный и эффективный инструмент. Компания ДКС предлагает не только медные наконечники, но и различные инструменты для обжатия наконечников, а также зачистки и резки кабеля.
На онлайн-мероприятии "Наконечники ТМЛ (правила монтажа и инструмент)" спикер ДКС расскажет как об ассортименте наконечников и инструментов, так и о правилах монтажа, а также продемонстрирует, как происходит процесс обжимки.
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их спикеру во время конференции или уже сейчас – для этого на странице мероприятия есть кнопка «Задать вопрос». Спикер ответит на вопросы после своего выступления.
По завершении трансляции вы получите на почту, указанную при регистрации, видеозапись выступления и дополнительные материалы.
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