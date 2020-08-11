Работники Минского электротехнического завода имени Козлова (МЭТЗ) присоединились к масштабным акциям протеста, которые охватили Беларусь после завершившихся 9 августа выборов президента РБ. По информации «РБК» и региональных telegram-СМИ, сотрудники предприятия организовали забастовку, а также выдвинули требования к властям Республики.

С 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов, в Республике Беларусь проходят массовые акции протеста. Участники митингов требуют проведения повторных выборов, вступая в столкновения с ОМОН и милицией, которые два дня подряд участвуют в разгоне митингующих жесткими методами.

К национальному протесту присоединились сотрудники МЭТЗ. В сформированном списке, они требуют:

прекратить насилие в отношении безоружных граждан, которые имеют право мирно выражать свою политическую позицию;

прекратить провокаций для оправдания действий силовиков;

освободить задержанных во время проведения мирных демонстраций;

включить интернет для исключения вероятности появления домыслов и слухов.

В то же время, генеральный директор МЭТЗ Александр Радевич опроверг сообщения о забастовке на заводе, назвав их «фейком и вбросом». По его словам, производство не останавливалось.

На третий день после выборов по всей Беларуси ожидается очередная волна протестных митингов.