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11 августа 2020, 17:59
Рубрика: Новости портала
Метки: МЭТЗ
Работники Минского электротехнического завода имени Козлова (МЭТЗ) присоединились к масштабным акциям протеста, которые охватили Беларусь после завершившихся 9 августа выборов президента РБ. По информации «РБК» и региональных telegram-СМИ, сотрудники предприятия организовали забастовку, а также выдвинули требования к властям Республики.
С 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов, в Республике Беларусь проходят массовые акции протеста. Участники митингов требуют проведения повторных выборов, вступая в столкновения с ОМОН и милицией, которые два дня подряд участвуют в разгоне митингующих жесткими методами.
К национальному протесту присоединились сотрудники МЭТЗ. В сформированном списке, они требуют:
прекратить насилие в отношении безоружных граждан, которые имеют право мирно выражать свою политическую позицию;
прекратить провокаций для оправдания действий силовиков;
освободить задержанных во время проведения мирных демонстраций;
включить интернет для исключения вероятности появления домыслов и слухов.
В то же время, генеральный директор МЭТЗ Александр Радевич опроверг сообщения о забастовке на заводе, назвав их «фейком и вбросом». По его словам, производство не останавливалось.
На третий день после выборов по всей Беларуси ожидается очередная волна протестных митингов.
ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова» – предприятие по производству электротехнического оборудования. Завод расположен в столице Республики Беларусь – городе Минске. Это трансформаторное производство мирового масштаба. Завод занимается производством и разработкой самого разного электротехнического оборудования: масляных и сухих силовых трансформаторов 25-2500 кВА; комплектных трансформаторных подстанций 16-1600 кВА; многоцелевых трансформаторов; устройств катодной защиты для магистральных трубопроводов, которые предотвращают их коррозию; автоматических конденсаторных установок и другого электротехнического оборудования.
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