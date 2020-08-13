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32 новых линии освещения появятся в 2020 году на дорогах Владимирской области

32 новых линии освещения появятся в 2020 году на дорогах Владимирской области

13 августа 2020, 12:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ДОРОГИ
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 

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УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, дороги

Государственный «Владупрадор» продолжает создание новых линий освещения на дорогах в границах населенных пунктов региона. В этом году в регионе запланировано строительство 32 объектов, программные мероприятия формируются с учетом мнения местных жителей.

 — Зимой совсем темно было, едешь как вслепую. А пешеходам – хоть с фонариком ходи. Здесь проживает много пенсионеров и с маленькими детьми, и выходить из дома в вечернее время им было достаточно страшно. Теперь у нас таких проблем не будет, – поделилась Анна Гаврилова, жительница деревни Хмелево Киржачского района.

Деревня Хмелево включена в перечень объектов строительства искусственного освещения на 2020 год. Протяжённость новой линии освещения на автодороге Знаменское – Хмелево – Власьево – Ефремово составит 777 метров. Светильники будут работать с помощью автоматизированной системы. Стоимость объекта – 1,9 миллиона рублей.

Напомним, что за первое полугодие в рамках реализации госпрограммы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы» на автодорогах общего пользования введены в эксплуатацию 8 линий искусственного освещения общей протяжённостью 11,5 километра.

 

Фото: пресс-служба администрации Владимирской области

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