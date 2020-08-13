Правительства Эстонии и Латвии подписали меморандум о взаимопонимании по совместной разработке проекта шельфовой ВЭС в Рижском заливе, в восточной части Балтийского моря.

В меморандуме отмечается, что проект будет способствовать выполнению целей обеих стран в области внедрения ВИЭ, принятых на 2030 г., дальнейшему развитию шельфовой ветроэнергетики и снижению цен на электроэнергию для потребителей. Кроме того, строительство нового крупного ветропарка должно будет содействовать укреплению энергетической безопасности в регионе и привлечению иностранных инвестиций. Также реализация трансграничного проекта в рамках партнерства двух европейских государств увеличивает возможность получения финансовой поддержки от ЕС.

Страны договорились о проведении совместного исследования по выбору места для строительства будущей ВЭС с учетом экологических и иных факторов, в том числе ситуации с уже реализуемыми другими проектами. После исследования и получения необходимых разрешений по проекту будет проведен аукцион для определения подрядчика. По предварительной оценке, годовая выработка нового ветропарка составит около 3,5 ТВт*ч, т.е. ≈40% общего годового потребления электроэнергии в Эстонии. Ввод в эксплуатацию намечен на 2030 г.

Информационно-аналитический ресурс Offshore Wind