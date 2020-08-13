АО «Промышленные инновации» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») и центр экспертизы в области программного и аппаратного обеспечения ООО «Системный софт» заключили соглашение о сотрудничестве. Компании займутся реализацией совместных инновационных проектов в области искусственного интеллекта, роботизации и больших данных.

АО «Промышленные инновации» активно реализует проекты в области цифровизации для российского бизнеса. Среди основных областей деятельности компании: разработка и внедрение программных роботов RPA, позволяющих автоматизировать процессы; внедрение систем бизнес-аналитики и визуализации, а также интеллектуальная обработка данных.

По словам генерального директора АО «Промышленные инновации» Андрея Лыкова сотрудничество с ООО «Системный софт» повысит компетенции обеих компаний.

«Сотрудничество позволит нам усилить систему каналов сбыта своей продукции и решений. Кроме того, мы готовы осуществлять экспертную и консультационную поддержку в проектах внедрения сложных и инновационных решений – в том числе, программных роботов и бизнес-аналитики, подключая весь наш обширный опыт в этой сфере», — отметил он.

«Системный софт» предлагает своим клиентами уникальные программные продукты. Сейчас мы делаем особый акцент на усиление портфеля инновационных решений, направленных на цифровизацию и цифровую трансформацию. Кризис показал, что для гармоничного развития очень важно строить надежные и всеобъемлющие экосистемы вместе с бизнесами-единомышленниками. Мы не сомневаемся, что партнерство с «Промышленными инновациями» позволит добиться дополнительной гибкости и устойчивости компаний», — рассказал Дмитрий Новиков, директор по развитию бизнеса компании «Системный софт».

Для справки:

АО «Промышленные инновации» — системный интегратор Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Уже более 15 лет основной сферой компетенций «Промышленных инноваций» является оптимизация закупочных процедур. Также в компетенцию компании «Промышленные инновации» входит цифровизация отечественных компаний разной направленности и внедрение специализированного ПО. В настоящее время интересы компании направлены на реализацию проектов для российского бизнеса. В конкурсе проектов 2019 года по версии профессионального сообщества Global CIO, компания заняла первое место в категории «AI и RPA».

АО «Системный софт» — эксперт в области подбора и поставки программного и аппаратного обеспечения. «Системный софт» — единственный в России дистрибьютор Pixar (RenderMan), Foundry, WinRAR, Ericom. Компания входит в топ-30 крупнейших российских ИТ-компаний CNews 100 (CNews, 2020 г.).

Источник: Пресс-служба АО «Промышленные инновации»