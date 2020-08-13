 
Инвестиции (проекты)

В Санкт-Петербурге реконструируют Почтовый квартал

В Санкт-Петербурге реконструируют Почтовый квартал

13 августа 2020, 10:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
152

В Санкт-Петербурге стартовал проект развития территории Почтового квартала. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе администрации города, уточнив, что соответствующее соглашение подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления АО «Почта России» Максимов Акимов.

Согласно данным ведомства, на площади в 25 га, ограниченной набережной реки Мойки, Ново-Адмиралтейским каналом, Большой Морской улицей, Исаакиевской площадью и Галерной улицей, создадут обширное общественное пространство с пешеходными зонами, музеями, конгресс-холлом, концертным залом, кафе и ресторанами.

По словам градоначальника, проект преобразовании Почтового квартала был представлен в 2019 году на Петербургском экономическом форуме. «В течение года будущее квартала активно обсуждали. Сегодняшнее соглашение дает старт этому масштабному проекту», — отметил Александр Беглов. Губернатор добавил, что концепция проекта реконструкции квартала будет согласована с жителями города.

В ведомстве добавили, что уже началось проектирование модернизации улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры квартала. Часть работ были проведены в 2019 году. В 2021 году планируется проектирование реконструкции электросетей и освещения. Все объекты, которые находятся в собственности Санкт-Петербурга, будут отремонтированы за счет бюджета города.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: stroygaz.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Тамбовской области построят 5,5 млн
32 новых линии освещения появятся в 2020 году на дорогах Владимирской области
Три солнечные электростанции появятся в Свердловской области к 2025 г
Минобороны РФ построит в Иркутске суворовское училище
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно