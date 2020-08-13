В Санкт-Петербурге реконструируют Почтовый квартал

В Санкт-Петербурге стартовал проект развития территории Почтового квартала. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе администрации города, уточнив, что соответствующее соглашение подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления АО «Почта России» Максимов Акимов.

Согласно данным ведомства, на площади в 25 га, ограниченной набережной реки Мойки, Ново-Адмиралтейским каналом, Большой Морской улицей, Исаакиевской площадью и Галерной улицей, создадут обширное общественное пространство с пешеходными зонами, музеями, конгресс-холлом, концертным залом, кафе и ресторанами.

По словам градоначальника, проект преобразовании Почтового квартала был представлен в 2019 году на Петербургском экономическом форуме. «В течение года будущее квартала активно обсуждали. Сегодняшнее соглашение дает старт этому масштабному проекту», — отметил Александр Беглов. Губернатор добавил, что концепция проекта реконструкции квартала будет согласована с жителями города.

В ведомстве добавили, что уже началось проектирование модернизации улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры квартала. Часть работ были проведены в 2019 году. В 2021 году планируется проектирование реконструкции электросетей и освещения. Все объекты, которые находятся в собственности Санкт-Петербурга, будут отремонтированы за счет бюджета города.