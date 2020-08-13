Под руководством премьер-министра Дагестана Артёма Здунова рассмотрели сегодня, 13 августа, проекты строительства объектов возобновляемой энергетики. Возведение их планируется в рамках механизма договора поставки мощности генерирующих объектов возобновляемых источников энергии на оптовый рынок электрической энергии и мощности (ДПМ ВИЭ).

Работа над проектами ведется Корпорацией развития Дагестана уже более полугода. И, по словам премьер-министра республики, значимость реализации этих проектов крайне высока для региона:

«Мы рассматриваем строительство объектов возобновляемой энергетики не просто как бизнес-проект, но и как социальный. Потому что в данном случае речь идет о доступности электроресурсов для самых отдаленных населенных пунктов Дагестана», - обозначил позицию руководства Артём Здунов.

В настоящее время энергосистема Дагестана на 99% состоит из объектов возобновляемой энергетики, однако рост энергопотребления в последние годы привел к недостатку существующих источников генерации. Электростанции региона выработали в 2019 году всего 4,2 млрд кВтч, а потребление составило 6,7 млрд кВтч. Республика сталкивается с дефицитом электроэнергии уже несколько лет.

Потери при транспортировке электроэнергии с объектов генерации до потребителей Дагестана обусловлены высокой концентрацией генерации в центральной части республики и отсутствием их в Северном и Южном территориальных округах. Этот фактор объясняет регулярные перебои энергоснабжения и влияет на цены на электроэнергию.

В рамках совещания генеральный директор АО «Корпорация развития Дагестана» Артур Алибеков рассказал о программе стимулирования развития возобновляемой энергетики ДПМ ВИЭ, а также о проектах размещения ветроэлектрических станций, солнечных электростанций и малых гидростанций на территории республики.

АО «Корпорация развития Дагестана» взаимодействует со всеми ключевыми энергетическими компаниями, осуществляющими деятельность в рамках механизмов ДПМ ВИЭ с целью привлечения инвестиций на территорию республики. В настоящее время определён перечень перспективных площадок в зависимости от вида зелёной генерации, а компаниями-девелоперами проектов ВИЭ рассматриваются возможности подачи заявок для участия в отборе проектов сроком реализации 2021-2025 гг. Здесь рассматривается возможность строительства солнечных электростанций компаниями ГК «Хевел» и «Солар Системс»; ветряных электростанций компанией АО «НоваВинд» и малых гидростанций совместно с дагестанской компанией «EcoEnergy».

Эти компании уже реализуют инвестиционные проекты по строительству объектов ВИЭ в различных регионах страны.

При этом, как отмечено на совещании, подбор площадок для реализации проектов ВИЭ проводится с учетом интересов в равномерном распределении генерации на всей территории Дагестана и будет осуществляться за счёт частных источников финансирования компаний.

В целом же прорабатывается возможность реализовать проекты по строительству объектов ВИЭ суммарной установленной мощностью до 570 МВт в рамках действующих механизмов стимулирования. Важно, что строительство новых объектов не создаст дополнительной тарифной нагрузки на население. Напротив, реализация проектов будет способствовать повышению качества энергоснабжения, а также даст возможность для трудоустройства населения и формирования значительных налоговых доходов в региональный бюджет – ожидаемое его пополнение может составить 2,3 млрд рублей ежегодно. Более того, компания «EcoEnergy» уже подтвердила факт регистрации в качестве налогового резидента Республики Дагестан, что позволит обеспечить получение дополнительных налоговых поступлений.