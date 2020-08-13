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В Якутии началось строительство круглогодичного детского оздоровительного лагеря "Полярная звезда"

В Якутии началось строительство круглогодичного детского оздоровительного лагеря Полярная звезда

13 августа 2020, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТОР ЯКУТИЯ
Отрасль: Строительство 

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Детский центр «Полярная звезда» станет центральным и самым крупным объектом в сфере детского отдыха Якутии. Проект по созданию детского оздоровительного лагеря «Полярная звезда» реализуется в ТОР «Якутия» при содействии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Делегация Агентства во главе с генеральным директором Леонидом Петуховым ознакомилась с ходом строительства, обсудила с инвестором дальнейшую работу по реализации проекта.

«Наше Агентство оказывало содействие инвестору с самого начала реализации проекта. Так, АНО АПИ структурировало инвестиционный проект в формате концессионного соглашения с использованием нового инструмента государственной поддержки проектов ГЧП в социальной сфере, инициированного АНО АПИ совместно с Минвостокразвития России в 2019 году. Региону была выделена субсидия для предоставления в качестве капитального гранта инвестору на создание нового объекта социальной инфраструктуры. В проект привлечена крупная федеральная компания – ООО «Национальный оператор детского отдыха», которая имеет большой многолетний опыт организации детского отдыха, самостоятельно управляет несколькими детскими лагерями, а также на базе компании действует школа вожатых и центр повышения квалификации для специалистов по детскому отдыху. В декабре 2018 года в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» наше Агентство, правительство региона и инвестор подписали трехстороннее соглашение о реализации проекта на территории туристического кластера «Северная Мозаика» на условиях государственно-частного партнерства, а ровно через год уже было подписано концессионное соглашение. При содействии Агентства были определены основные параметры проекта. В перспективе на базе «Полярной звезды» может быть создан дальневосточный оператор детского отдыха», - рассказал генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

По его словам, проект в Якутии – это первый в России проект по созданию нового детского лагеря за последние 10 лет и первое концессионное соглашение на новый объект детского отдыха. «В перспективе этот проект может быть тиражирован в других регионах Дальнего Востока: уже сегодня мы прорабатываем возможность строительства аналогичных объектов в двух других регионах ДФО. Ценность проекта не только в том, что будет создана новая современная инфраструктура детского отдыха, но и в том, что им будет управлять инвестор – федеральный игрок, лидер отрасли детского отдыха, что приносит в республику новое качество услуги в сфере детского отдыха и оздоровления», - пояснил Леонид Петухов.

Объем инвестиций в проект составит порядка 1,8 млрд рублей. Будут построены четыре спальных корпуса, спортивный, образовательный и медицинский блоки, на базе лагеря будет работать центр дополнительного технического образования и онлайн-школа для реализации программ основного общего образования. В смену в оздоровительном лагере смогут отдыхать 350 детей, а в год – до 5250 человек. Новый детский лагерь станет не только местом отдыха и оздоровления, но также и полноценным центром образования детей.

Проект реализуется в ТОР «Якутия». Постановление о расширении ТОР для содействия в реализации проекта подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в начале июля текущего года, и в начале августа инвестор получил статус резидента ТОР.

На сегодняшний день под руководством генерального директора ООО «Полярная звезда» Ивана Игнатенко проведены все необходимые изыскания и подготовлена проектно-сметная документация, проект успешно прошел государственную экспертизу. Параллельно ведутся подготовительные работы и начат нулевой этап строительства: ведется установка свай и перекрытий.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта

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