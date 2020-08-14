Об этом в прямом эфире нашей пятничной трансляции RusCable Live сообщил коммерческий директор НП “Подольсккабель” Алексей Ксенофонтов, отвечая на традиционный вопрос из чата, который задал руководитель проекта “Антиконтрафакт” Ассоциации “Электрокабель” Алексей Каукиайнен.

Завод стал первым из крупнейших производителей кто согласился публично пустить на свои склады и дать все необходимые образцы для испытаний в рамках проекта “Антиконтрафакт”.

Алексей Ксенофонтов прямо в эфире сообщил, что они и без этого проходят сейчас сразу три аудиторские проверки и полностью открыты и уверены в качестве своей продукции и соблюдении стандартов. Во время прямого эфира была определена и дата проверки.

19 августа 2020 года для делегации АЭК будут “открыты” склады и территория НП “Подольсккабель” и предоставлена возможность взять необходимые образцы для проведения независимых испытаний.

Такая открытость НП “Подольсккабель” фактически может поменять “правила” игры. Если все крупнейшие игроки кабельного рынка “откроют” склады, то до 75% рынка (это примерный объем рынка компаний, состоящих в Ассоциации “Электрокабель” станет “белым” автоматически.

Команда RusCable.Ru тоже примет участие в этой выездной проверке в качестве стороннего наблюдателя и расскажет подробнее об этой истории.

И это не единственные открытия нашего прямого эфира. Другие игроки рынка, включая ИТСК-Электро и ПРОМЭКО тоже заявили о своей готовности к проверке.

Полная версия эфира уже доступна на YouTube.