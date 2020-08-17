 
Цифровая революция

"Автоматика" представила решение для города на базе "интернета вещей"

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил новое решение в сфере «интернета вещей» для города. Презентация прошла в ходе IX форума по цифровизации оборонно-промышленного комплекса России «ИТОПК-2020». Основным элементом экспозиции предприятий «Автоматики» стал программно-аппаратный комплекс «Пелена», позволяющий осуществлять дистанционное управление системами городской инфраструктуры.

Программно-аппаратный комплекс «Пелена» − это полностью российский продукт, разработанный АО «КЭМЗ» в содружестве с АО «Калугаприбор» и другими стратегическими партнерами завода.

ПАК «Пелена» позволяет создать удобную визуальную среду для мониторинга и управления оборудованием и инженерными системами различных с городов.

«Ключевым достоинством решения является использование сети уличного освещения в качестве основы для создания опорной сети комплекса «Пелена», к которой в свою очередь подключаются элементы инфраструктурных объектов. Кроме того, концерн «Автоматика» предлагает современные композитные опоры, внутри которых может быть размещена часть оборудования ПАК «Пелена». На опоры уличных светильников и внутри них может быть установлено оборудование для экологического мониторинга, контроля дорожного трафика, а также устройства сбора другой информации, необходимой коммунальным службам. Таким образом будет реализован комплексный подход к вопросу цифрового управления городской средой», − заявил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

ПАК «Пелена» отвечает всем требованиям политики импортозамещения, базируется на вычислительных системах отечественного производства, а также на отечественных программных продуктах и протоколах (операционные системы, облачные сервисы, протоколы шифрования).

«Пелена» легко интегрируется с функционирующей в настоящее время инфраструктурой, при этом масштабируемость и гибкость комплекса позволяют проводить монтаж, пусконаладку и эксплуатацию объектов различного масштаба вплоть до крупных административных единиц.

Данные, собираемые с помощью mesh-сети и обрабатываемые комплексом «Пелена», проецируются с использованием географической информационной системы на карту местности в виде визуально наглядных и информативных аналитических слоев, упрощающих принятие управленческих решений.

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