"Газпром" построит объекты газоснабжения для Нефтеюганска

Ханты-Мансийский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство газопровода - отвода «КС Южно - Балыкская - г. Нефтеюганск». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Региональная программа газификации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2023 года реализуется в соответствии с новым пятилетним соглашением о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и правительством региона, подписанным в январе 2019 года. Ее результатом должно стать повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства и снабжения промышленных и иных организаций природным и попутным нефтяным газом.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Ханты-Мансийского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство газопровода-отвода «КС Южно-Балыкская – г. Нефтеюганск» для газоснабжения потребителей Нефтеюганска и Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проектируемый газопровод-отвод состоит из двух участков. До газораспределительной станции «Каркатеевы» проложат 47,36 км трубопровода. Второй трубопровод пройдет до газораспределительной станции «Пыть-Ях», его протяженность составит 0,125 км.

Отводы подключат к первой нитке магистрального газопровода «Комсомольское-Сургут-Челябинск» и ко второй нитке магистрального газопровода «Уренгой-Челябинск».

В ходе работ также построят газораспределительные станции «Пыть-Ях» и «Каркатеевы», проложат автомобильные подъезды к проектируемым площадкам, линии связи и воздушные линии электропередачи ВЛ3 10 кВ и ВЛЗ 6 кВ.

Застройщик - ПАО «Газпром». Проектировщик – ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».

Фото: Михаила Рогозин/ИТАР-ТАСС