Во вторник 11 августа в Администрации Богородского городского округа, на оперативном совещании, глава округа Игорь Васильевич Сухин провел награждение людей, благодаря которым многие жители получили помощь в период эпидемии. Отдельного внимания удостоились предприниматели, поддержавшие специалистов, на плечи которых легла основная нагрузка.

– Хочется выразить слова уважения и признательности землякам за работу, проводимую в связи с распространением коронавируса, – так начал церемонию награждения заместитель главы Богородского городского округа Сергей Пастухов.

Одним из первых в числе получивших Благодарность главы Богородского округа Московской области стал генеральный директор Завода «Энергокабель» Дмитрий Викторович Кисин. Он отмечен «за активную гражданскую позицию, сердечное отношение к людям, неравнодушие и смелость, проявленные при оказании помощи населению в период распространения коронавирусной инфекции на территории Богородского городского округа». Глава округа Игорь Васильевич Сухин лично вручил ему почетную награду, с комментарием «от всей души!».