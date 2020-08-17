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Генеральный директор завода "Энергокабель" удостоен благодарности главы округа за активную гражданскую позицию

Энергокабель, КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19

Во вторник 11 августа в Администрации Богородского городского округа, на оперативном совещании, глава округа Игорь Васильевич Сухин провел награждение людей, благодаря которым многие жители получили помощь в период эпидемии. Отдельного внимания удостоились предприниматели, поддержавшие специалистов, на плечи которых легла основная нагрузка.

– Хочется выразить слова уважения и признательности землякам за работу, проводимую в связи с распространением коронавируса, – так начал церемонию награждения заместитель главы Богородского городского округа Сергей Пастухов.

Одним из первых в числе получивших Благодарность главы Богородского округа Московской области стал генеральный директор Завода «Энергокабель» Дмитрий Викторович Кисин. Он отмечен «за активную гражданскую позицию, сердечное отношение к людям, неравнодушие и смелость, проявленные при оказании помощи населению в период распространения коронавирусной инфекции на территории Богородского городского округа». Глава округа Игорь Васильевич Сухин лично вручил ему почетную награду, с комментарием «от всей души!».

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