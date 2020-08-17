ИРИС предназначен для подключения к однофазной или трехфазной сети и измерения классом точности 0,2 силы тока, напряжения, мощности, и коэффициента мощности. Дополнительно, ИРИС обеспечивает точное измерение частоты сети, исключая необходимости установки отдельного частотомера. АЦП с высокой разрядностью и дифференциальным входом обеспечивают точность измерения ИРИС на уровне 0.2%.

Широкий диапазон измерения (от 0.05 Uфном до 1.5 Uфном и 0.01Iном≤ Iном ≤ 2,4 Iном) и настройки исключает необходимость выбора различных исполнений для различных коэффициентов трансформации промежуточных трансформаторов тока и напряжения. ИРИС способен осуществлять измерения в 3-х и 4-х проводных сетях с номинальной частотой 50 Гц и 60 Гц. Все необходимые настройки можно задать программно в ходе наладки устройства.

Новейший микроконтроллер позволил поместить внутрь такого простого устройства полноценный цифровой осциллограф. ИРИС – первый цифровой измерительный прибор с функцией осциллографирования.

При разработке прибора мы старались мыслить как пользователь Удобный интерфейс, гибкая настройка и мобильное ПО – все это делает процесс работы с прибором простым и приятным. И самое главное: мы, как разработчики, хотели разрушить стереотип, что промышленное оборудование должно быть скучным и сложным. Сейчас интерфейс большинства промышленных программ выглядит так, как будто они выпущены 20 лет назад. Почему, чтобы получить пиццу через полчаса у двери дома, запустив сложнейший процесс, в который вовлечено множество людей и техники мы должны нажать всего одну кнопку, а чтобы настроить простой прибор нужно разобраться в программе и выполнить множество настроек?

Программное обеспечение цифрового измерительного прибора ИРИС интуитивно понятно, оно имеет приятный дизайн и выполнено по технологии plug and play – настройка прибора займет не более минуты. Для этого нет необходимости изучать иероглифы в меню на дисплее. Достаточно запустить простое ПО ИРИС на своем ноутбуке или мобильном устройстве с операционной системой Android. Связь с ИРИС может быть выполнена по интерфейсу RS-485 или по беспроводному каналу Bluetooth, что мы считаем наиболее простым и удобным способом.

Стандартные габаритные размеры ИРИС — 96х96 мм, что позволяет экономить пространство на панели и с выполнить ретрофит устаревших устройств.

Для отображения значений, на борту ИРИС имеются индикаторы высотой 25 мм, характерные для устройств бОльших габаритных размеров. Благодаря этому восприятие показаний удобно. Цвет индикации может изменяться в зависимости от значений тока или напряжения.

ИРИС – больше чем измерения!