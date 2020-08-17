 
За рубежом

Системный оператор Литвы сообщает об успешном проведении испытаний по выделению на работу со сбалансированной нагрузкой основных генераторов энергосистемы

Системный оператор Литвы сообщает об успешном проведении испытаний по выделению на работу со сбалансированной нагрузкой основных генераторов энергосистемы

17 августа 2020, 16:59
Рубрика: За рубежом
Метки: ЛИТВА
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
325

Системный оператор Литвы Litgrid сообщил об успешном завершении технологических испытаний по выделению на работу со сбалансированной нагрузкой основных генераторов литовской энергосистемы и определению готовности энергосистемы к изменениям режима работы.

В испытаниях приняли участие основные литовские производители электроэнергии: Мажекяйская ТЭЦ, блоки No7 и No9 Литовской ЭС, Каунасская ТЭЦ и ГАЭС Круонио. Также была протестирована возможность использования соединения с Швецией NordBalt и с Польшей LitPol Link для регулирования частоты в энергосистеме. Испытания начались 1 августа в 18:00 и закончились в 14:40 2 августа. В ходе испытаний выделенные для тестирования электростанции, работавшие в нормальном режиме, были переведены на работу со сбалансированной нагрузкой с независимым от энергообъединения ЕЭС/ОЭС* частотным регулированием.

Litgrid отмечает, что энергоснабжение потребителей в период испытаний осуществлялось без перебоев. Предварительный анализ результатов испытаний показал готовность основных генерирующих объектов Литвы к работе со сбалансированной нагрузкой в случае аварий, независимому регулированию частоты и адекватному реагированию на изменения режима работы литовской энергосистемы в случае необходимости. Генеральный директор Litgrid Дайвис Вирбицкас отметил, что проведенные испытания еще на один шаг приблизили Литву к стратегической цели – реализации проекта синхронизации энергосистем стран Прибалтики и Континентальной Европы, завершение которого намечено на 2025 г.

Официальный сайт Litgrid

* Энергообъединение ЕЭС/ОЭС – объединение энергосистем стран СНГ, Балтии и Грузии, работающих в синхронном режиме.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Системные операторы Литвы и Польши выбрали консультанта по проекту трансграничного HVDC соединения Harmony Link
ENTSO-E рекомендует увеличить пропускную способность европейской трансграничной передающей сети
Системный оператор американского штата Калифорния подвел очередные итоги работы балансирующего рынка
Американский ISO-NE объявил о завершении конкурса проектов на замещение мощности ТЭС Mystic
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно