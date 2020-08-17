Системный оператор Литвы Litgrid сообщил об успешном завершении технологических испытаний по выделению на работу со сбалансированной нагрузкой основных генераторов литовской энергосистемы и определению готовности энергосистемы к изменениям режима работы.

В испытаниях приняли участие основные литовские производители электроэнергии: Мажекяйская ТЭЦ, блоки No7 и No9 Литовской ЭС, Каунасская ТЭЦ и ГАЭС Круонио. Также была протестирована возможность использования соединения с Швецией NordBalt и с Польшей LitPol Link для регулирования частоты в энергосистеме. Испытания начались 1 августа в 18:00 и закончились в 14:40 2 августа. В ходе испытаний выделенные для тестирования электростанции, работавшие в нормальном режиме, были переведены на работу со сбалансированной нагрузкой с независимым от энергообъединения ЕЭС/ОЭС* частотным регулированием.

Litgrid отмечает, что энергоснабжение потребителей в период испытаний осуществлялось без перебоев. Предварительный анализ результатов испытаний показал готовность основных генерирующих объектов Литвы к работе со сбалансированной нагрузкой в случае аварий, независимому регулированию частоты и адекватному реагированию на изменения режима работы литовской энергосистемы в случае необходимости. Генеральный директор Litgrid Дайвис Вирбицкас отметил, что проведенные испытания еще на один шаг приблизили Литву к стратегической цели – реализации проекта синхронизации энергосистем стран Прибалтики и Континентальной Европы, завершение которого намечено на 2025 г.

Официальный сайт Litgrid

* Энергообъединение ЕЭС/ОЭС – объединение энергосистем стран СНГ, Балтии и Грузии, работающих в синхронном режиме.