Спецвыпуск "Решения ДКС для ЦОД"

Смотрите 20 августа видео-передачу ДКС в прямом эфире!

ДКС продолжает делиться с вами полезной информацией о своих продуктах – теперь и в прямом эфире! Приглашаем всех познакомиться с новым форматом видео – смотрите спецвыпуск, посвященный решениям для ЦОД.

Эфир выйдет 20 августа в 10:00. Чтобы присоединиться, пройдите регистрацию по ссылке: https://events.webinar.ru/15323489/5851693

Время эфира: 49 минут

Трансляция пройдет в режиме онлайн из профессиональной студии новостей с участием специалистов ДКС и специально приглашенных экспертов. Первый спецвыпуск будет посвящен продуктам и услугам для центров обработки данных. Присоединяйтесь и узнайте из первых рук о планах развития направления, преимуществах решений ДКС и о полном комплексе продуктов и услуг для организации ЦОД.

А для тех, кто еще не работал с продукцией ДКС, прямой эфир станет отличной возможностью познакомиться. Присоединяйтесь!

Если у вас не получается подключиться к прямой трансляции, не переживайте! Все зарегистрированные получат ссылку на запись передачи по почте, указанной при регистрации.