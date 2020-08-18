В продаже появились собранные шкафы "RAM block"

Не тратьте время и силы на сборку шкафов для систем автоматизации и защиты! Теперь вы можете заказать уже собранные напольные корпуса "RAM block". При этом цена собранного шкафа будет такой же, как при заказе комплектующих по отдельности. Ознакомиться с актуальным ассортиментом напольных корпусов вы можете по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/catalog/157/

Каркас с дверью и задней панелью будет доставлен в полностью собранном виде в картонной упаковке. Упаковку при необходимости можно будет использовать при повторной транспортировке. Угол открытия двери шкафа – 130o. Степень пыле- и влагозащиты собранного шкафа при применении стандартных боковых панелей - IP55 (степень защиты может быть повышена до IP65 при замене стандартного дна на сплошное).

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте: https://www.dkc.ru/ru/where_to_buy/filter/country-is-russia/apply/. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты": https://www.dkc.ru/ru/about/contact/.