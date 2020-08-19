АО "НИКИ г.Томск" разработало новый ГОСТ

АО «НИКИ г.Томск» (Научно-исследовательский кабельный институт входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) разработало проект межгосударственного стандарта ГОСТ 24334 «Кабели силовые для нестационарной прокладки».

«Он заменит ГОСТ 1980 года, который на сегодняшней день морально устарел, поскольку номенклатура гибких кабелей существенно расширилась, на рынок выходят новые перспективные материалы для изоляции и оболочки», - рассказал директор Научно-исследовательского кабельного института Алексей Нор.

Разработка принципиально новой редакции ГОСТ длилась около двух лет. Проект доведен до уровня международных стандартов. В документе определены технические требования для резиновых смесей, наиболее оптимально подходящих для изоляции и оболочки гибких кабелей. Они включают в себя такие критерии, как масло-, свето- и огнестойкость, низкая коррозионная активность, пониженная пожарная опасность.

Предыдущая редакция ГОСТа не содержала требований к характеристикам материалов изоляции и оболочки. Это позволяло недобросовестным производителям использовать вместо резиновых смесей дешевый термоэластопласт (мы писали об этом, прим. ред.), не соответствующий требованиям по безопасности и надежности кабельной продукции.

«Новый ГОСТ также предполагает использование ПВХ-пластикатов, но в ограниченном спектре: в сравнении с резиной они более жесткие. ПВХ быстрее выйдет из строя, особенно при низких температурах. Резина же сохраняет свою гибкость, поэтому у нее более широкий диапазон использования и, соответственно, высокая востребованность», - пояснил заместитель директора НИКИ Евгений Лазарев.

Еще одно новое направление, учтенное в ГОСТе, - изготовление гибких токопроводящих жил из алюминиевого сплава. Главное конкурентное преимущество алюминия – его металлоемкость: он втрое легче меди, при этом пропускная способность всего на 35% ниже. Вместе с тем у него достаточно низкая стойкость к изгибам. На сегодняшний день производители алюминия разработали состав сплава, пригодного для изготовления широкой номенклатуры кабелей, предназначенных для подключения разного вида оборудования.

Сейчас решается вопрос по срокам введения нового ГОСТа: производителям потребуется время, чтобы привести технические условия в соответствие с новым стандартом.