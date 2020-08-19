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19 августа 2020, 17:18
Рубрика: Компании
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, АРКТИКА
Отрасль: Кабельная промышленность
Отличные новости кабельной отрасли в преддверии «горячего» рабочего сезона: «Москабельмет» вошел в новое деловое сообщество! Руководитель группы компаний Павел Моряков стал членом Экспертного Совета Межрегионального научно-технологического, делового образовательного партнерства «Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации».
Инициатором создания партнерства являются Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина, МАДИ, ООО «Системный консалтинг», а также журнал «Региональная энергетика и энергосбережение». Инициативу поддержали Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и региональные власти Арктических территорий РФ.
Организация была создана во время V Международной конференции «АРКТИКА 2020», которая прошла в минувшем феврале. На этой конференции «Москабельмет» представил свою продукцию, предназначенную для эксплуатации в суровых условиях и при низких температурных режимах. Это в первую очередь кабель КРИОСИЛ, оригинальная разработка столичного предприятия, защищенная Патентом РФ No 18074. Кабель отличается высокой морозостойкостью при стационарном использовании и динамической стойкостью при прокладке, его изоляция не теряет своей прочности и пластичности при экстремально низких температурах.
Стратегическая цель вышеуказанного партнерства — объединить начинания и усилия гражданского общества, научного сообщества, государства, бизнеса и образования для решения важных вопросов в области устойчивого развития Арктики. В рамках реализации этой и других целей и был создан Экспертный Совет, который начинает свою работу осенью.
Среди основных направлений деятельности Экспертного Совета — следующие задачи:
«Вступление в Экспертный совет Партнерства для меня большая честь, — отметил Павел Моряков. — Мы ценим и стараемся максимально использовать возможность внести свой вклад в устойчивое развитие Арктических территорий. Для меня как для руководителя «Москабельмет» очень важно лично быть в курсе изменений, происходящих в этой сфере. Участие в Экспертном совете поможет нам разрабатывать новые и адаптировать существующие продукты компании под жесткие требования и условия Арктических зон России и продуктивно работать в направлении импортозамещения, которое является одной из ключевых задач наших предприятий».
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