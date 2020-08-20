 
Встречи

Александр Новак в интервью "России 24": "Мы вошли в стадию снижения мировых запасов нефти"

Александр Новак в интервью России 24: Мы вошли в стадию снижения мировых запасов нефти

20 августа 2020, 17:45
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ОПЕК, КОММЕНТАРИИ, G20
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
184

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» по итогам 21-го заседания Совместного Министерского Мониторингового комитета стран ОПЕК и не-ОПЕК рассказал об итогах переговоров, восстановлении спроса в топливном секторе на мировых рынках, а также о том, какую роль в этом процессе играют страны G20.

По словам Министра, главными темами заседания стали результаты действия Соглашения в июле 2020 года и обсуждение планов стран, которые не смогли в полной мере исполненить договоренности. При этом Александр Новак отметил сохраняющийся высокий общий уровень исполнения Соглашения.

«Все страны согласились, уровень исполнения – 97% - это очень высокий уровень. Из тех 9,7 млн баррелей, сокращение которых было запланировано, было сокращено 9,4 млн барр», - рассказал он.

Позитивные результаты июля позволяют странам ОПЕК+ исполнить ранее намеченные на август планы по постепенному ослаблению сокращений.

«С августа мы планируем понизить квоты, общее сокращение будет 7,7 млн барр. Мы видим, что на мировом рынке волатильность значительно снизилась – как по ценам, так и по предложению. Мы вошли в стадию снижения запасов, это тот тренд, к которому мы стремились начиная с мая. Растет потребление керосина, бензина и дизтоплива», - подчеркнул Александр Новак.

Значительный вклад в этот процесс, по его словам, внесли страны G20, до заключения нового соглашения в договоренностях не участвовавшие.

«Страны G20, не входящие в ОПЕК+, сократили добычу до 3-3.5 млн баррелей сутки, в том числе США - 2 млн б/с. Это тоже существенный вклад в балансировку рынка, поэтому мы с оптимизмом смотрим на ситуацию», - заключил глава Минэнерго России.

С полной версией интервью можно ознакомиться в на сайте Минэнерго.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Министерство энергетики РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
Евгений Грабчак:
Россия и Узбекистан подписали Меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве и промышленной кооперации
Состоялось 21-ое заседание Совместного Министерского Мониторингового комитета стран ОПЕК+
Максим Решетников: на Дальнем Востоке нужна модернизация обьектов малой энергетики
Эта новость часть сюжета Интервью RusCable.Ru
Другие новости сюжета:

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно