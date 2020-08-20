Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» по итогам 21-го заседания Совместного Министерского Мониторингового комитета стран ОПЕК и не-ОПЕК рассказал об итогах переговоров, восстановлении спроса в топливном секторе на мировых рынках, а также о том, какую роль в этом процессе играют страны G20.

По словам Министра, главными темами заседания стали результаты действия Соглашения в июле 2020 года и обсуждение планов стран, которые не смогли в полной мере исполненить договоренности. При этом Александр Новак отметил сохраняющийся высокий общий уровень исполнения Соглашения.

«Все страны согласились, уровень исполнения – 97% - это очень высокий уровень. Из тех 9,7 млн баррелей, сокращение которых было запланировано, было сокращено 9,4 млн барр», - рассказал он.

Позитивные результаты июля позволяют странам ОПЕК+ исполнить ранее намеченные на август планы по постепенному ослаблению сокращений.

«С августа мы планируем понизить квоты, общее сокращение будет 7,7 млн барр. Мы видим, что на мировом рынке волатильность значительно снизилась – как по ценам, так и по предложению. Мы вошли в стадию снижения запасов, это тот тренд, к которому мы стремились начиная с мая. Растет потребление керосина, бензина и дизтоплива», - подчеркнул Александр Новак.

Значительный вклад в этот процесс, по его словам, внесли страны G20, до заключения нового соглашения в договоренностях не участвовавшие.

«Страны G20, не входящие в ОПЕК+, сократили добычу до 3-3.5 млн баррелей сутки, в том числе США - 2 млн б/с. Это тоже существенный вклад в балансировку рынка, поэтому мы с оптимизмом смотрим на ситуацию», - заключил глава Минэнерго России.

С полной версией интервью можно ознакомиться в на сайте Минэнерго.