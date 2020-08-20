На первом энергоблоке Белорусской АЭС загружено ядерное топливо, операции физического пуска продолжаются, сообщил сегодня журналистам начальник управления регулирования ядерной безопасности Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора) Виген Марухян, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня загружены 163 кассеты в реакторную установку. Но при этом есть еще определенные процедуры в части уплотнения, они происходят не за один час или день, - отметил Виген Марухян. - Вторая фаза (физического пуска. - Прим. БЕЛТА) планируется по мере того, как эксплуатирующая организация - Белорусская АЭС - пришлет нам уведомление, что готова к началу этой фазы, то есть к гидравлическим испытаниям".

Представитель Госатомнадзора пояснил, что первая фаза физпуска - загрузка ядерного топлива, вторая - "холодные" испытания (т.е. при температуре реакторной установки до 130 градусов проводятся гидравлические испытания), третья фаза - "горячие" испытания с поднятием температуры выше 130 градусов.

Как сообщалось, загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС началась 7 августа. Всего в реактор необходимо было загрузить 163 тепловыделяющие сборки с последующим проведением необходимых испытаний. Топливо произведено на Новосибирском заводе химконцентратов, уровень обогащения варьируется от 1,3% до 4,4%.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели. Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в IV квартале 2020 года. Ввод второго энергоблока предусмотрен в 2022 году.

По информации Минэнерго, ввод БелАЭС в эксплуатацию позволит обеспечить около трети внутренних потребностей страны в электроэнергии, замещать 4,5 млрд куб.м природного газа в год, ежегодно уменьшать выбросы парниковых газов более чем на 7 млн т.