Prysmian Group. Результаты за первое полугодие 2020 года

Результаты подтверждают высокую устойчивость и прочность.

Стабильная маржа, надежная финансовая структура благодаря мерам сдерживания затрат.

Prysmian Powerlink играет важную роль в энергетическом переходе. Рекордный портфель заказов на уровне € 3,8 млрд

Обновлено руководство к 2020 финансовому году:

скорректированная EBITDA ожидается в диапазоне €800-850 млн

свободный денежный поток, ожидаемый в диапазоне €200-300 млн

Совет директоров Prysmian S.p.A. одобрил консолидированные результаты за первое полугодие 2020 года.

Объем продаж составил € 4,985 млн (-11,8% органического изменения). Как и ожидалось, кризис Covid-19 в основном повлиял на торговлю и монтажный бизнес (-16,3%), связанный со строительным сектором. Сегмент распределения энергии показал большую устойчивость. Бизнес промышленных и сетевых компонентов оставался стабильным, причем о негативном влиянии сообщили прежде всего в автомобилестроении (-1,1% органических изменений, исключая автомобильный сегмент). Телекоммуникационный сегмент снизился в соответствии с ожиданиями (-20,1%) при сравнении с отличными показателями первого полугодия 2019 года и последствиями пандемии, которая еще больше замедлила монтажные работы.

составил € 4,985 млн (-11,8% органического изменения). Как и ожидалось, кризис Covid-19 в основном повлиял на торговлю и монтажный бизнес (-16,3%), связанный со строительным сектором. Сегмент распределения энергии показал большую устойчивость. Бизнес промышленных и сетевых компонентов оставался стабильным, причем о негативном влиянии сообщили прежде всего в автомобилестроении (-1,1% органических изменений, исключая автомобильный сегмент). Телекоммуникационный сегмент снизился в соответствии с ожиданиями (-20,1%) при сравнении с отличными показателями первого полугодия 2019 года и последствиями пандемии, которая еще больше замедлила монтажные работы. Скорректированная EBITDA составила €419 млн (€521 млн в первом полугодии 2019 года). Стабильная маржа, с отношением скорректированной EBITDA к продажам на уровне 8,4% (8,9% в первом полугодии 2019 года). Повышение рентабельности в энергетическом сегменте, в то время как сегмент проектов был просел из-за задержек в ходе реализации проектов, также вызванных пандемией. Телекоммуникационные результаты соответствуют ожиданиям, на которые повлияли более низкие объемы и ценовое давление, частично компенсированные мерами по сдерживанию затрат. Вклад китайского филиала YOFC также снизился.

(€521 млн в первом полугодии 2019 года). Стабильная маржа, с отношением скорректированной EBITDA к продажам на уровне 8,4% (8,9% в первом полугодии 2019 года). Повышение рентабельности в энергетическом сегменте, в то время как сегмент проектов был просел из-за задержек в ходе реализации проектов, также вызванных пандемией. Телекоммуникационные результаты соответствуют ожиданиям, на которые повлияли более низкие объемы и ценовое давление, частично компенсированные мерами по сдерживанию затрат. Вклад китайского филиала YOFC также снизился. Прочная финансовая структура. Чистый финансовый долг снизился до 2,516 млн евро (2,819 млн евро на 30 июня 2019 года) благодаря сильной генерации денежных средств: свободный денежный поток LTM составил 519 млн евро по сравнению с 433 млн евро на 31 декабря 2019 года.

Covid-19: около 100 миллионов евро экономической эффективности, ожидаемой в течение всего года

План чрезвычайных мер, реализованный в самом начале пандемии Covid-19, доказывает свою эффективность и способность решать задачи охраны здоровья работников, обеспечения непрерывности функционирования и цепочки поставок, а также защиты прибыльности и денежных потоков. Жесткие санитарные и гигиенические нормы, принятые на наших предприятиях и в офисах, являются еще одним фактором, который помог сдержать воздействие пандемии на наших сотрудников. Наша ИТ-инфраструктура и новая организация работы обеспечивают производительность и непрерывность, в том числе за счет широкого использования дистанционной работы. Цепочка поставок оказалась отзывчивой и гибкой, что позволяет обеспечить высокий уровень функционирования и реагирования на потребности клиентов. Наконец, меры по защите прибыльности и устойчивости финансовой структуры оказались эффективными. Ожидается, что годовая экономическая эффективность составит около 100 млн. евро.