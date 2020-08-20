Prysmian Group. Результаты за первое полугодие 2020 года

- Результаты подтверждают высокую устойчивость и прочность.
- Стабильная маржа, надежная финансовая структура благодаря мерам сдерживания затрат.
- Prysmian Powerlink играет важную роль в энергетическом переходе. Рекордный портфель заказов на уровне € 3,8 млрд
- Обновлено руководство к 2020 финансовому году:
- скорректированная EBITDA ожидается в диапазоне €800-850 млн
- свободный денежный поток, ожидаемый в диапазоне €200-300 млн
Совет директоров Prysmian S.p.A. одобрил консолидированные результаты за первое полугодие 2020 года.
- Объем продаж составил € 4,985 млн (-11,8% органического изменения). Как и ожидалось, кризис Covid-19 в основном повлиял на торговлю и монтажный бизнес (-16,3%), связанный со строительным сектором. Сегмент распределения энергии показал большую устойчивость. Бизнес промышленных и сетевых компонентов оставался стабильным, причем о негативном влиянии сообщили прежде всего в автомобилестроении (-1,1% органических изменений, исключая автомобильный сегмент). Телекоммуникационный сегмент снизился в соответствии с ожиданиями (-20,1%) при сравнении с отличными показателями первого полугодия 2019 года и последствиями пандемии, которая еще больше замедлила монтажные работы.
- Скорректированная EBITDA составила €419 млн (€521 млн в первом полугодии 2019 года). Стабильная маржа, с отношением скорректированной EBITDA к продажам на уровне 8,4% (8,9% в первом полугодии 2019 года). Повышение рентабельности в энергетическом сегменте, в то время как сегмент проектов был просел из-за задержек в ходе реализации проектов, также вызванных пандемией. Телекоммуникационные результаты соответствуют ожиданиям, на которые повлияли более низкие объемы и ценовое давление, частично компенсированные мерами по сдерживанию затрат. Вклад китайского филиала YOFC также снизился.
- Прочная финансовая структура. Чистый финансовый долг снизился до 2,516 млн евро (2,819 млн евро на 30 июня 2019 года) благодаря сильной генерации денежных средств: свободный денежный поток LTM составил 519 млн евро по сравнению с 433 млн евро на 31 декабря 2019 года.
Covid-19: около 100 миллионов евро экономической эффективности, ожидаемой в течение всего года
План чрезвычайных мер, реализованный в самом начале пандемии Covid-19, доказывает свою эффективность и способность решать задачи охраны здоровья работников, обеспечения непрерывности функционирования и цепочки поставок, а также защиты прибыльности и денежных потоков. Жесткие санитарные и гигиенические нормы, принятые на наших предприятиях и в офисах, являются еще одним фактором, который помог сдержать воздействие пандемии на наших сотрудников. Наша ИТ-инфраструктура и новая организация работы обеспечивают производительность и непрерывность, в том числе за счет широкого использования дистанционной работы. Цепочка поставок оказалась отзывчивой и гибкой, что позволяет обеспечить высокий уровень функционирования и реагирования на потребности клиентов. Наконец, меры по защите прибыльности и устойчивости финансовой структуры оказались эффективными. Ожидается, что годовая экономическая эффективность составит около 100 млн. евро.