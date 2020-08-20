Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Заместитель Премьер-министра - Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков подписали Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

Главная цель документа – развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации между двумя странами. Меморандум предполагает содействие в организации встреч и переговоров между представителями деловых кругов двух государств, в создании совместных производств, формировании благоприятных условий для реализации двусторонних инвестиционных проектов в сфере промышленности и торговли. Кроме того, документ направлен на укрепление информационного сотрудничества двух стран, в том числе обмен информацией о национальном законодательстве и о перспективных торговых и инвестиционных проектах в сфере промышленности и торговли.

Для реализации Меморандума мы создадим специальную рабочую группу – проектный офис, к работе которого могут привлекаться представители отраслевых российских и узбекских организаций, предприятий и их объединений, осуществляющих деятельность в сфере промышленности и торговли

- отметил Денис Мантуров.

Накануне Денис Мантуров и Сардор Умурзаков провели двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили текущее состояние и ряд приоритетных направлений развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В их числе – сельскохозяйственное, пищевое и строительно-дорожное машиностроение, фармацевтика, цифровые технологии и ритейл.

Стороны отметили, что за первое полугодие 2020 г., несмотря на пандемию коронавируса, динамика торгово-экономического сотрудничества показала положительный результат. Так, за январь – июнь 2020 г. товарооборот увеличился почти на 18%, а объем российского экспорта в Узбекистан вырос на 24,5%.