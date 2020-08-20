Испанская энергетическая компания Acciona ввела в эксплуатацию первую в Испании экспериментальную плавучую СЭС мощностью 1,1 МВт и площадью 12 000 м2 на водохранилище Сьерра-Брава в испанской провинции Экстрамадура. В процессе эксплуатации СЭС планируется изучить применение целого ряда новых технических решений для плавучих солнечных электростанций.

Экспериментальная СЭС состоит из 3 000 солнечных модулей различных типов: двухсторонних панелей (double-sided panels) и панелей вертикальной установки (totally vertical layout). Солнечные панели размещены на пяти плавучих конструкциях с различной компоновкой, ориентацией и наклоном. СЭС позволит изучить работу солнечных станций в различной компоновке и с разными типами панелей, а также оценить их экономическую эффективность, что в итоге позволит определить наилучшие комбинации для плавучих СЭС с учетом продолжительности светового дня, ветровых потоков и влажности. Кроме того, в рамках проекта построены два плавучих «острова» для гнездования птиц охраняемого вида, обитающего в этом районе. В рамках программы по изучению поведения птиц и рыбного фонда водохранилища в условиях работы СЭС планируется разработать меры по охране окружающей среды

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