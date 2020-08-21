Газпромбанк и ООО "Титан-Полимер" (входит в Группу компаний "Титан") подписали соглашение по проекту финансирования строительства в Псковской области завода по производству биаксиально-ориентированной полиэтилентерефталатной пленки (БОПЭТ) мощностью до 72 тыс. тонн в год и гранул полиэтилентерефталата (ПЭТ) мощностью до 210 тыс. тонн в год.

БОПЭТ-пленки широко используются во всем мире, прежде всего в пищевой отрасли, электротехнике, производстве гибкой упаковки. ПЭТ также необходим в машиностроении, легкой промышленности, фармакологии в качестве упаковки для лекарственных средств, БАДов, витаминов. Данный полимер нашел свое применение и в медицине. Это, например, хирургические шовные нити, эндопротезы, клапаны сердца и сосудов, средства индивидуальной защиты: маски, костюмы, защитные щитки.

Проект общей стоимостью 16,7 млрд рублей реализуется с привлечением средств Фонда развития промышленности. Объем финансирования в рамках кредитного соглашения составляет более 12,8 млрд рублей сроком на 10 лет. Проект реализуется на принципах проектного финансирования и предполагает предоставление кредитных средств под гарантию будущих денежных потоков.

"Газпромбанк сотрудничает с Группой компаний "Титан" в течение двух лет. Банк уже осуществляет финансирование проекта по техническому перевооружению производства фенола и ацетона, организации выпуска изопропилового спирта на базе предприятия "Омский каучук". Мы высоко ценим участие в стратегических проектах Группы, планируем и в дальнейшем поддерживать реализацию масштабной инвестиционной программы, в том числе в части импортозамещения. Стоит добавить, что в условиях пандемии особую важность приобретает производство средств индивидуальной защиты, компоненты для которых поставляет "Титан-Полимер", – подчеркнул заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.