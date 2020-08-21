Наш традиционный пятничный прямой эфир на этот раз проходил без Лизы Коробковой. Пока ведущая шоу RusCable Review в отпуске - ее место временно занял менеджер сервиса sklad.ruscable.ru Максим Шакин. Но уже на следующей неделе Лиза снова появится в прямом эфире.

Неделя на RusCable.Ru получилась очень насыщенная. Сначала публикация #нетутильсбору и реакция Ассоциации “Электрокабель”, которая потребовала зеркальных мер для импорта кабеля в Россию, затем открытая проверка НП “Подольсккабель” и прямая трансляция со склада у нас на youtube-канале, которая стала частью большого плана ассоциации, но случилась “стихийно” и без подготовки. В прямом эфире обсудили и другие события: эффективность внедрения роботов Aripix на заводе “Москабель”, запуск в серийное производство нефтепогружных кабелей на заводе “Томсккабель”. В новом формате с заставками вышли и наши постоянные рубрики “ретроспектива”, “инспекция по соцсетям” и “главные новости недели”.

Прямая трансляция с обора образцов для проекта "Антиконтрафакт" АЭК на заводе НП "Подольсккабель" 19.08.2020

Центральной частью эфира стал “телемост” с компанией НПП “Полипластик”. С нами на прямой связи были Анна Потапова - руководитель кабельного направления отдела развития рынков и Илья Комаров - специалист отдела технической поддержки. Темой для обсуждения стали кабельные компанды “Полипластик”, сложности технологии и подходы компании к продвижению собственной продукции и торговых марок. НПП “Полипластик” занимается производством компаундов с 1991 года, но кабельное направление для них относительно новое и небольшое. В структуре выручки кабельные компаунды имеют около 5%, но для компании это растущий и интересный сегмент. Например, Илья Комаров буквально за несколько часов до эфира прилетел в Москву из Томска, где он занимался запуском на производственной линии кабельного завода компаундов для изготовления нефтепогружного кабеля. Был ли он на заводе “Томсккабель” или на каком-то другом заводе он не уточнил.

В ходе беседы мы постарались узнать в чем секрет и цель продвижения компаундов под “фирменными” торговыми марками. Анна, рассказала, что это не более, чем обычный трейд-маркетинг и брендинг. Клиентам легче запомнить торговое наименование, например Армлен. Дополнительно это позволяет и более эффективно “закрепляться” в документации. Компания имеет достаточно широкий ассортимент марок, но не исчерпывающий и ведет дальнешие разработки в своем собственном исследовательском центре в Москве, где компания имеет хорошо оснащенную лабораторию, штат специалистов и лабораторные линии.

В разговоре мы старались выяснить - возможно ли выпустить “компаунд, который будет везде работать без проблем” по формуле “засыпал, нажал кнопку и все хорошо”. Компания уделяет большое внимание техническому сопровождению, подробно прописывает рабочие режимы оборудования, но 100% гарантии это не дает. Инженерам технической поддержки часто приходится посещать производства клиентов и сопровождать запуск нового материала. “Некоторые клиенты хотят вызвать к себе инженера, просто потому, что им так спокойнее”, хотя запуск и постановка нового материала в работу никаких сложностей не возникает. Таким опытом поделился Илья Комаров, который часто посещает производства заказчиков именно с целью запуска нового материала.

За время эфира с НПП “Полипластик” мы обсудили и тему импортных аналогов, построения возможного альянса с производителями оборудования и задали самые острые вопросы с форума, например про “дурно-пахнущий пластикат” или “экологичность” в российских полимерах.

Часть 2

Как всегда полная версия наших трансляций доступна на YouTube-канале медиахолдинга “РусКабель”. Вы можете посмотреть полную версию трансляции, поставить лайк и подписаться на канал. А еще мы ждем ваших комментариев, замечаний и предложений, которые помогут сделать наши трансляции еще лучше. Это поможет улучшить и звук и картинку и, конечно, содержание. Мы всегда прислушиваемся к Вашим советам. Увидимя на следующей неделе! В эфир ждем Режевской кабельный завод и представителей от Росстандарта. Будет интересно!

Подпишитесь!