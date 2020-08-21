Департамент (министерство) энергетики (Department of Energy Resources) американского штата Массачусетс официально объявил о вступлении в действие правил закупки электроэнергии от электростанций на базе ВИЭ, разработанных в соответствии с законом штата об «экологически чистых» пиках нагрузки (Clean Peak Energy Standard, CPES).

CPES представляет собой специальный механизм, который направлен на поддержку любых ВИЭ-технологий и потребителей с управляемым спросом (Demand Response, DR), готовых обеспечить поставки электроэнергии или снижение потребления в периоды сезонных максимумов, т.е. при самой высокой цене на электроэнергию. По новым правилам не позднее января 2021 г. должен начаться выпуск сертификатов на «экологически чистую» электроэнергию, выработанную конкретным объектом, и поставляемую в часы, определенные как пиковые для конкретного сезона. Объекты ВИЭ-генерации могут направлять свои заявки, чтобы квалифицироваться для выдачи такого сертификата. На получение сертификата CPES могут претендовать новые электростанции на базе ВИЭ, действующие электростанции, работающие в едином комплексе с новыми установками по накоплению энергии, новые накопители энергии, которые заряжаются в основном от объектов ВИЭ-генерации, а также DR-потребители.

Массачусетс является первым из штатов США, где принимается программа поддержки использования ВИЭ-ресурсов за счет специальных ценовых сигналов в целях максимального использования вырабатываемой ими электроэнергии в наиболее «дорогостоящие» для энергосистемы часы. Правительством штата поставлена цель к 2050 г. обеспечить формирование энергобаланса полностью на основе ресурсов с нулевым уровнем выбросов СО 2 . Вместе с тем сходные с механизмом CPES меры обсуждаются в настоящее время и в других штатах, в частности, в Аризоне.

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