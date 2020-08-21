Минэкономразвития России направило в республики Алтай, Карелия и Тыва финансирование на реализацию мероприятий индивидуальных программ развития. Первый транш федеральных средств в размере 221 млн рублей уже поступил в регионы, оставшиеся средства будут направлены до конца третьего квартала. Всего для реализации индивидуальных программ развития в 2020 году выделено по 1 млрд рублей на каждый субъект.

Республики Алтай, Карелия и Тыва были включены в число десяти регионов, которым необходима поддержка федерального центра для ускорения социально-экономического развития, для них по инициативе Минэкономразвития России разработаны и утверждены индивидуальные программы развития. Министерством совместно с регионами подготовлены дорожные карты с контрольными событиями и сроками по каждому мероприятию, которые позволят оценить результаты реализации программ.

Согласно индивидуальной программе развития Тывы в этом году в регионе будет увеличена мощность предприятий по производству кирпича и железобетонных изделий. Также в 2020 году начнется строительство комплекса по переработке дикоросов и организация лесоперерабатывающего производства. Помимо этого, в текущем году начнется разработка проектно-сметной документации, необходимой для начала строительства детского противотуберкулезного центра в Республике и фабрики производства изделий из шерсти. Всего по итогам реализации программы в Тыве будет создано более 3760 новых рабочих мест.

В Карелии индивидуальной программой развития региона до конца 2020 года запланировано приступить к строительству роботизированной молочной фермы, а также развитию археологического комплекса «Беломорские Петроглифы» и выполнить ряд организационных мероприятий для дальнейшего капитального строительства. По итогам реализации программы в Карелии будет создано около 1700 новых рабочих мест.

В Республике Алтай в рамках индивидуальной программы в этом году предполагается завершить строительство 15 детских садов. Также будут созданы несколько промышленных парков и молочная ферма. Кроме того, в рамках программы часть средств будет направлена на развитие туристической отрасли в регионе. Реализация программы позволит создать в регионе более 1880 новых рабочих мест.