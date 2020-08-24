17 августа команда RusCable.Ru присутствовала на первой открытой "проверке", которую проводила Ассоциация "Электрокабель" в рамках проекта "Антиконтрафакт" на складе НП "Подольсккабель". Все, что происходило мы транслировали в прямом эфире на портале и в социальных сетях. Однако кое-что осталось за кадром. Сергей Кузьминов - маркетолог, корреспондент и ведущий прямых эфиров на RusCable.Ru поделился своими неоднозначными рассуждениями в специальной материале "Проверка АЭК на НП "Подольсккабель" и политика "открытого склада". Поможет ли это в борьбе с контрафактом?"

"Открытие складов" и доступ туда предствителей АЭК - это плановая часть программы, утвержденной комитетом "Антиконтрафакт", о чем мы писали ранее. Однако тот факт, что именно НП "Подольсккабель" стало первым сам по себе интересен, так как в отрасли была информация, что первым станет один из заводов, входящих в холдинг УГМК. Совпадение или случайность, но первым и "без подготовки" и сложностей выступило именно НП "Подольсккабель".

"Можете приезжать хоть в понедельник" - так на прямом эфире RusCable Live 14 августа заявил коммеческий директор НП "Подольсккабель" Алексей Ксенофонтов, отвечая на традиционный вопрос из чата, который задал руководитель проекта «Антиконтрафакт» Ассоциации «Электрокабель» Алексей Каукиайнен. Завод стал первым из крупнейших производителей, кто согласился публично пустить на свои склады и дать все необходимые образцы для испытаний в рамках проекта «Антиконтрафакт». Алексей Ксенофонтов прямо в эфире сообщил, что они и без этого проходят сейчас сразу три аудиторские проверки и полностью открыты и уверены в качестве своей продукции и соблюдении стандартов.

Такая открытость НП “Подольсккабель” фактически может поменять “правила” игры. Если все крупнейшие игроки кабельного рынка “откроют” склады, то до 75% рынка (это примерный объем рынка компаний, состоящих в Ассоциации “Электрокабель”) станет “белым” автоматически.

Отрывок из материала

Мы ходим по производству и складу. Я все фиксирую на видео и фото. Снимаю параллельно на 2 камеры. Мы заглядываем в разные уголки производства, потом в лабораторию, смотрим, как все испытывают, и отправляемся на склад, где отбор фиксируем в прямом эфире, который проходит на YouTube, Facebook и Вконтакте. Этому никто не мешает. Настроение хорошее, все улыбаются, сотрудники склада, охраны, производства и ОТК немного переживают и суетятся. Проверки никто не любит, их можно легко понять. А мы тут – непонятные люди с камерами «нагловато» просим показать «вон ту самую дальнюю бухту кабеля». Все это можно посмотреть в эфире. Просим найти документы и старые паспорта качества на кабель и отрезать нам образцы по 10–15 метров. Вот тут начинаются нюансы, которые отличают «заводы» от «розницы». На самом деле прийти на склад завода и оттуда просто так отрезать кусок кабеля и забрать с собой на испытания – это долгий процесс. Заводы не отпускают в розницу и часто не работают с отмоткой. Чтобы отрезать образцы их нужно отвезти в цех, а чтобы переместить в цех, нужны документы, накладная, потому нужно отрезать образцы, которые должны попасть в задание сотрудникам, быть записанными в журнал. Потом их нужно «проверить», упаковать, привязать бирку, выписать документы на «списание» и т.п. Четыре образца, которые мы «ткнули» пальцем на складе, были готовы только примерно через 1,5 часа. Это тот момент, который не был продуман. Забрать что-то на проверку с завода – это пройти процедуру. Ждать, отвлекать большое количество людей от работы… Столько «действий» по бизнес-процессам. Надо заметить, правильных действий. Все сотрудники действовали слаженно и четко, но соблюдали свои «стандарты работы». Взять, выписать, переместить, подписать, согласовать, показать ОТК и т.п. Это важный показатель «культуры производства». Но, честно говоря, немного напрягает. Образцы несколько раз «выпадали» из поля зрения. В принципе их можно было подменить. Мы, конечно, смотрели, следили, но на самом деле подменить можно было легко. Т.е. перед тем, как нам «отдали» образцы, они, условно, были проверены и нам не могло уйти что-то заведомо некачественное или «сомнительное» и т.п. Есть ли смысл это проверять?

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