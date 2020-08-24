Что обсуждали в эфире RusCable Live 21 августа
24 августа 2020, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, МРСК ВОЛГИ, ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты Оренбургского производственного отделения филиала «Россети Волга»-«Оренбургэнерго» ведут капитальный ремонт воздушной линии электропередачи напряжением 10 киловольт в поселке Авиагородок.
Опоры линии электропередачи, сделанные из металла и бетона, под воздействием воды и морозов со временем начинают трескаться и осыпаться. Во время осмотров мелкие повреждения фиксируются и заносятся в дефектные ведомости, чтобы в плановом порядке заменить опоры при капитальном ремонте.
Эта ЛЭП напряжением 10 киловольт обеспечивает электроснабжение жилых домов, школы, детского сада и даже объекты военный части в Авиагородке. Во время очередного осмотра энергетики обнаружили мелкие трещины. Шесть опор запланировали к замене.
С помощью 22-тонного крана и бурильно-крановой машины установили опоры. Затем заменили 18 траверс и 72 изолятора. Весь объем работ бригада из 6 человек выполнит за 6 дней.
- Линия электропередачи 10 киловольт построена на 16-метровых опорах, которые преимущественно используются для строительства ЛЭП 35 киловольт. Такое решение было принято проектировщиками при строительстве двухцепной линии, - рассказал Юрий Лепехов, главный инженер Оренбургского производственного отделения филиала «Оренбургэнерго». – Времени на замену опор требуется чуть больше.
В поселке схема электроснабжения такова, что питание всех потребителей возможно перевести на другую линию, поэтому здесь работы проводились без отключений электроэнергии.
В тех районах, где такие схемы не предусмотрены, энергетики вынуждены временно ограничивать электроснабжение. О предстоящих ремонтах в сентябре энергетики обязательно информируют жителей переулка Украинского, поселков Космос и Узлового Оренбургского района.
За трое суток до проведения работ диспетчеры предупредят об отключениях управляющие компании и ТСЖ, ответственных за электрохозяйства предприятий и организаций. Информацию о плановых отключениях в Оренбурге и пригородных поселках также публикуют на:
Капитальный ремонт электрических сетей снизит вероятность технологических нарушений на ЛЭП, повысит надежность электроснабжения потребителей.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter