Специалисты Оренбургского производственного отделения филиала «Россети Волга»-«Оренбургэнерго» ведут капитальный ремонт воздушной линии электропередачи напряжением 10 киловольт в поселке Авиагородок.

Опоры линии электропередачи, сделанные из металла и бетона, под воздействием воды и морозов со временем начинают трескаться и осыпаться. Во время осмотров мелкие повреждения фиксируются и заносятся в дефектные ведомости, чтобы в плановом порядке заменить опоры при капитальном ремонте.

Эта ЛЭП напряжением 10 киловольт обеспечивает электроснабжение жилых домов, школы, детского сада и даже объекты военный части в Авиагородке. Во время очередного осмотра энергетики обнаружили мелкие трещины. Шесть опор запланировали к замене.

С помощью 22-тонного крана и бурильно-крановой машины установили опоры. Затем заменили 18 траверс и 72 изолятора. Весь объем работ бригада из 6 человек выполнит за 6 дней.

- Линия электропередачи 10 киловольт построена на 16-метровых опорах, которые преимущественно используются для строительства ЛЭП 35 киловольт. Такое решение было принято проектировщиками при строительстве двухцепной линии, - рассказал Юрий Лепехов, главный инженер Оренбургского производственного отделения филиала «Оренбургэнерго». – Времени на замену опор требуется чуть больше.

В поселке схема электроснабжения такова, что питание всех потребителей возможно перевести на другую линию, поэтому здесь работы проводились без отключений электроэнергии.

В тех районах, где такие схемы не предусмотрены, энергетики вынуждены временно ограничивать электроснабжение. О предстоящих ремонтах в сентябре энергетики обязательно информируют жителей переулка Украинского, поселков Космос и Узлового Оренбургского района.

За трое суток до проведения работ диспетчеры предупредят об отключениях управляющие компании и ТСЖ, ответственных за электрохозяйства предприятий и организаций. Информацию о плановых отключениях в Оренбурге и пригородных поселках также публикуют на:

сайте администрации города http://orenburg.ru/

портале http://www.orenday.ru/

в эфире телеканала ОРТ «Планета» в 19.35.

Капитальный ремонт электрических сетей снизит вероятность технологических нарушений на ЛЭП, повысит надежность электроснабжения потребителей.